MUNICH (dpa-AFX) - Le marché de l'occasion pour les voitures électriques ne démarre que lentement. L'offre est encore trop faible, a déclaré l'expert automobile Ferdinand Dudenhoffer du Center Automotive Research (CAR) à Duisbourg. En conséquence, les prix des rares véhicules à batterie proposés en occasion sont élevés. "Cela va changer à l'avenir", affirme Dudenhoffer. Mais l'achat d'une voiture d'occasion comporte encore le risque que la technique, surtout celle de la batterie, soit rapidement dépassée. En effet, la plupart des véhicules d'occasion actuellement sur le marché appartiennent encore à la première génération de l'e-mobilité. "Et les progrès de la technique des batteries n'arrivent que petit à petit dans la flotte".

Selon l'Office fédéral allemand des véhicules à moteur, seuls 47 000 véhicules électriques d'occasion ont changé de propriétaire au cours des sept premiers mois de l'année, sur un parc de plus de 1,1 million de voitures à batterie. Mais l'offre de véhicules d'occasion augmentera avec l'âge des véhicules existants, explique Fabian Brandt du cabinet de conseil en management Oliver Wyman. Mais il faudra encore quelques années avant qu'un "marché de l'occasion sain et stable" ne se développe. Après tout, la plupart des véhicules existants sont encore relativement jeunes et n'arriveront sur le marché de l'occasion que dans quelques années. "Il n'y a pas beaucoup de choses qui s'accumulent".

Les prix élevés des véhicules neufs à batterie empêchent toutefois encore que les véhicules d'occasion deviennent moins chers. "Pour cela, il faudrait aussi que les prix des véhicules neufs deviennent nettement plus avantageux", a déclaré un porte-parole de l'association centrale de l'industrie automobile allemande (ZDK). "Nous avons besoin d'une grande offre de véhicules électriques dans toutes les catégories de prix, afin que les clients aient la possibilité de choisir un modèle dont le prix est acceptable pour eux."/fjo/DP/zb