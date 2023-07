FLENSBURG (dpa-AFX) - Les voitures électriques ne progressent pas sur le marché allemand de l'occasion. Leur part dans les immatriculations de voitures a même baissé de manière minime par rapport à la même période de l'année précédente, avec 1,25 pour cent au premier semestre, comme le montrent les statistiques de l'Office fédéral de l'automobile. Si l'on ne prend pas en compte la part mais le nombre pur, le recul est même net avec plus de 10 pour cent à 37 600.

Le fait que la part des voitures électriques sur le marché de l'occasion soit beaucoup plus faible que sur le marché des voitures neuves, où elle a atteint près de 16 pour cent au premier semestre, s'explique surtout par le fait que les voitures purement électriques ne sont vendues en nombre significatif que depuis quelques années. Pour le marché des voitures d'occasion, c'est plutôt le stock qui compte - et là, malgré des chiffres en hausse, les voitures électriques ne représentent actuellement même pas 3 pour cent. De plus, les véhicules ne sont généralement revendus qu'après quelques années - le stock pertinent pour le marché de l'occasion des véhicules électriques est donc encore plus faible.

Toutefois, la part des véhicules électriques sur le marché de l'occasion est loin d'être la même partout : elle est la plus élevée dans le Schleswig-Holstein avec 1,6% ainsi qu'en Bavière et à Hambourg avec 1,5% chacun. La Basse-Saxe, avec 1,4 %, le Bade-Wurtemberg et la Hesse, avec 1,3 % chacun, sont également au-dessus de la moyenne allemande.

Le Brandebourg, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Rhénanie-Palatinat se situent légèrement en dessous, avec près de 1,2 % chacun. Ils sont suivis par Berlin et la Sarre avec environ 1,0 %. La Thuringe est à 0,9 %, le Mecklembourg-Poméranie occidentale et la Saxe à 0,8 %, Brême et la Saxe-Anhalt à 0,7 % /ruc/DP/he.