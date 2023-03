Le ministre des Transports Wissing souhaite également des voitures électriques moins chères

BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, estime que l'évolution des prix des voitures neuves électriques est préoccupante. "Nous devons veiller à ce que l'industrie automobile continue à proposer une offre large dans tous les segments de prix", a déclaré le politicien du FDP au Stuttgarter Zeitung et au Stuttgarter Nachrichten (mercredi). Lors de la transition vers des moteurs neutres pour le climat, il faut également "garder à l'esprit la question sociale", a ajouté M. Wissing. "Actuellement, les voitures électriques coûtent en moyenne 53 000 euros en Allemagne". Cela devient difficile pour les jeunes qui entrent dans la vie active.

Les constructeurs allemands misent actuellement de plus en plus sur des voitures à prix élevés, mais les prix doivent devenir plus conviviaux pour les consommateurs, a déclaré M. Wissing. Pour cela, il faut "autant de concurrence que possible et une offre large"./bak/DP/jha