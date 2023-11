BERLIN (dpa-AFX) - Les conducteurs de voitures électriques trouvent de plus en plus facilement un endroit public pour faire le plein d'électricité en Allemagne - mais il faut encore accélérer le développement de l'infrastructure de recharge, selon l'association de l'industrie automobile (VDA). Au 1er juillet de cette année, on comptait environ 21 véhicules électriques pour un point de recharge public en Allemagne, comme l'a annoncé la VDA lundi. Au début de l'année, on comptait encore plus de 23 véhicules électriques.

Au cours des six premiers mois de cette année, le nombre de points de charge publics en Allemagne a augmenté de près de 17 000 pour atteindre environ 97 500, selon le VDA. Parallèlement, au 1er juillet, environ deux millions de voitures électriques étaient enregistrées en République fédérale. Ce chiffre comprend aussi bien les véhicules électriques à batterie (BEV) que les hybrides plug-in.

C'est surtout au niveau des points de recharge rapide que la situation s'améliore. Au cours du premier semestre, plus de 5300 d'entre eux ont été ajoutés en Allemagne. Leur nombre était d'environ 18 500 à la mi-année, ce qui représente 110 voitures électriques pour un point de recharge rapide.

Mais la VDA estime que la croissance reste trop lente. L'objectif du gouvernement fédéral prévoit au moins un million de points de charge publics dans toute l'Allemagne d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, l'association estime que le rythme de développement devrait tripler. "Les gens ont besoin de savoir qu'ils peuvent se recharger facilement partout et à tout moment pour passer à l'e-mobilité", a fait savoir Hildegard Müller, présidente de la VDA.

A cela s'ajoutent de grandes différences d'une région à l'autre. Le VDA évalue la disponibilité des points de charge sur la base des données de l'Office fédéral allemand de l'automobile et de l'Agence fédérale des réseaux pour les Länder, les districts et les villes. La ville d'Ingolstadt obtient les meilleurs résultats. Ici, seules quatre voitures électriques doivent se partager un point de charge public. C'est dans la ville de Wiesbaden qu'il y a le moins de possibilités de ravitaillement. Selon le VDA, on y compte 115 voitures électriques pour un point de charge public. Parmi les Länder, c'est la Saxe qui s'en sort le mieux et la Sarre le moins bien.

Selon le VDA, près de la moitié des communes allemandes ne disposent pas encore d'un seul point de recharge public. C'est "décevant et montre la nécessité d'une action politique", a déclaré Müller.