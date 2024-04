BALTIMORE (dpa-AFX) - Le président américain Joe Biden a promis une aide rapide à la ville de la côte est après l'effondrement du pont de Baltimore. Il "remuera ciel et terre pour reconstruire le pont aussi vite que possible", a déclaré le président vendredi lors d'une visite sur les lieux de l'accident dans l'Etat du Maryland, selon un rapport du journal USA Today. Son gouvernement fera également tout son possible pour que les responsables de l'effondrement rendent des comptes. Le chef d'Etat a appelé le Congrès à Washington à voter les fonds nécessaires à la reconstruction.

Le pont Francis Scott Key, situé à l'entrée du port de Baltimore, s'était effondré le 26 mars après qu'un porte-conteneurs en partance eut heurté l'une de ses piles. Vendredi, une troisième victime a été retrouvée, a annoncé le bureau du maire. Il reste donc trois disparus. Selon les autorités, les victimes sont des ouvriers du bâtiment d'origine latino-américaine qui travaillaient à des travaux de réparation sur le pont. Selon les premières constatations, le porte-conteneurs "Dali" n'a pas pu être manoeuvré en raison d'une panne de courant.

L'effondrement du pont autoroutier à quatre voies, long de plus de 2,5 kilomètres, a également d'immenses répercussions économiques, car l'un des plus importants ports maritimes des Etats-Unis est temporairement inutilisable. Biden a déclaré vendredi qu'un canal menant au port devrait être à nouveau entièrement praticable d'ici fin mai. Le pont avait été inauguré en 1977 après cinq ans de travaux, la reconstruction devrait être nettement plus rapide.

Biden a également rencontré des proches des victimes sur place. Les associations de défense des intérêts des Latinos à Baltimore ont souligné la situation précaire dans laquelle vivaient et travaillaient souvent les immigrés du Honduras, du Guatemala, du Salvador ou du Mexique. "L'effondrement du Key Bridge a ébranlé jusqu'à la moelle chaque migrant qui se rend chaque jour sur son lieu de travail dangereux", a déclaré Gustavo Torres, directeur de l'organisation humanitaire CASA, selon "USA Today". "Vous savez ce que c'est, parce que les travailleurs migrants ravalent souvent les dangers de leur travail pour que leurs familles aient de la nourriture sur la table."/gei/DP/mis