BERLIN (dpa-AFX) - Le secteur automobile estime qu'il y a encore trop peu de points de recharge publics pour les conducteurs de véhicules électriques. "Pour atteindre l'objectif fixé, il faudrait quadrupler le rythme de développement des douze derniers mois", a déclaré la présidente de l'association de l'industrie automobile, Hildegard Müller, au magazine "Der Spiegel". Le gouvernement fédéral avait fixé l'objectif d'augmenter le nombre de points de charge accessibles au public à un million d'ici 2030.

Aujourd'hui, il y en a environ 90 000, selon l'association professionnelle, et le rythme de développement a certes augmenté ces derniers temps. Mais ces dernières années, le nombre de voitures électriques a augmenté plus rapidement que le nombre de points de charge. Le secteur de l'énergie a cependant souligné récemment que la puissance de charge des véhicules et des bornes de recharge avait augmenté. Ainsi, le nombre de véhicules pouvant se charger chaque jour sur une borne de recharge est nettement plus élevé qu'auparavant. L'objectif d'un million est "techniquement dépassé"./bf/DP/stw