LONDRES (dpa-AFX) - Le secteur automobile britannique appelle le gouvernement à accélérer le développement de l'e-mobilité. Contrairement aux véhicules électriques, il n'existe toujours pas de directives pour le développement des bornes de recharge, a déclaré le chef de l'association professionnelle SMMT, Mike Hawes, à l'agence de presse allemande à Londres. Les fournisseurs ne sont donc pas contraints d'investir. Les entreprises ne font que réagir aux opportunités commerciales naturelles.

Le développement s'accélère, a déclaré Hawes. Le nombre de stations de recharge a augmenté de 40 à 50 pour cent en 2023. "Mais cela doit encore s'accélérer". Le chef de l'association Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a critiqué le fait que le nombre minimum de bornes de recharge sur les aires de repos des autoroutes ne soit pas atteint cette année. "L'infrastructure de l'ensemble du secteur doit se développer beaucoup plus rapidement, car nous voulons éliminer tous les obstacles, toutes les raisons pour lesquelles les consommateurs n'envisagent pas d'acheter une voiture électrique".

L'autonomie ne pose plus de problème

Selon lui, l'autonomie n'est plus un problème majeur. La plupart des voitures électriques peuvent désormais parcourir 200 à 300 miles avec une seule charge - mais le conducteur britannique moyen ne parcourt que 100 miles (160 kilomètres) par semaine. "Mais c'est une question de recharge", a déclaré Hawes. "Est-ce que je serai capable de recharger où je veux, quand je veux ? C'est là que nous devons aller".

En Grande-Bretagne, la part des véhicules électriques a récemment fortement augmenté. En octobre, ils représentaient 37,6 pour cent de toutes les nouvelles immatriculations. Les véhicules fonctionnant uniquement sur batterie (BEV) ont progressé pour le 42e mois consécutif.

Le gouvernement conservateur a récemment assoupli les objectifs climatiques et repoussé la fin des nouveaux véhicules à moteur à combustion de 2030 à 2035. Cela avait suscité des inquiétudes dans le secteur. Le message adressé aux consommateurs, selon lequel ils ne sont pas obligés d'acheter un véhicule électrique, a été particulièrement problématique, selon Hawes. Une telle déclaration n'est pas utile alors que le secteur tente de convaincre les consommateurs d'effectuer cette transition.

Des investissements importants assurés

Mais en principe, le secteur automobile britannique envisage l'avenir de manière positive. Grâce à l'amélioration de la situation économique mondiale, la production et les nouvelles immatriculations n'ont cessé d'augmenter au cours des derniers mois, après que Corona, le Brexit et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement aient été à l'origine de mauvaises nouvelles pendant une longue période.

Mais surtout, plusieurs entreprises veulent investir beaucoup d'argent dans le pays. Ainsi, Tata, la maison mère du constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover, a annoncé la construction d'une grande usine de batteries en Angleterre. La filiale Mini de BMW veut produire deux nouveaux modèles électriques dans son usine d'Oxford. Les investissements annoncés pour 2023 sont plus élevés que ceux combinés des cinq années précédentes, a déclaré M. Hawes.