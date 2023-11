FRANCFORT (dpa-AFX) - Les bourses européennes ont poursuivi mercredi leur rallye de fin d'année. Outre les valeurs immobilières, les valeurs automobiles ont eu les faveurs des investisseurs. Forvia (anciennement Faurecia) a enregistré des gains de cours allant jusqu'à 3,5 pour cent. BMW a également affiché une hausse de 3 %, supérieure à la moyenne.

Les traces d'une grande étude automobile de l'analyste de JPMorgan Jose Asumendi se sont manifestées ici. Il avait en effet dégradé Nokian et recommandé BMW. Selon Asumendi, le constructeur munichois a connu la plus forte croissance dans le segment premium. Les titres du fabricant de pneus finlandais Nokian, qui ne figurent pas dans l'indice sectoriel, ont en revanche chuté.

En ce qui concerne VW, l'analyste a supprimé sa note positive et ne vote plus que "neutre". Les actions ont tout de même progressé de 1,8 pour cent dans un Dax fort, mais sont restées derrière BMW et Mercedes. Chez Wolfsburg, la restructuration du groupe prend plus de temps que prévu. 2024 sera probablement une nouvelle année de transition./ag/mis