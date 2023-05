Le segment des voitures de BMW voit ses bénéfices augmenter grâce à des prix plus élevés et aux ventes de véhicules électriques

Le constructeur automobile a attribué une baisse du bénéfice du groupe avant impôts - à 5,1 milliards d'euros (5,65 milliards de dollars) contre 12,2 milliards l'an dernier - aux effets ponctuels de la consolidation intégrale de sa coentreprise chinoise, BMW Brilliance Automotive, l'an dernier.

"La situation géopolitique et macroéconomique reste imprévisible et tendue. L'inflation et les taux d'intérêt sont élevés sur les principaux marchés. Il en va de même pour les prix des matériaux et des matières premières", a déclaré Nicolas Peter, directeur financier.

Les ventes ont baissé de 1,9 % en Europe et de 6,6 % en Chine, en raison de l'inflation et des séquelles de la pandémie de coronavirus, mais une tendance à la hausse a été observée en mars et en avril, selon le communiqué.

Le constructeur automobile continue de s'attendre à une légère croissance en Europe, à des ventes robustes aux États-Unis et à une stabilisation de l'économie en Chine.

Les activités de financement et de crédit-bail de BMW ont souffert, comme celles d'autres constructeurs automobiles tels que Porsche, de la persistance de taux d'intérêt élevés et de l'augmentation des prix. Le volume des nouvelles affaires a baissé de 14 % et les bénéfices de 6,2 %.