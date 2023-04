Les États-Unis suppriment la prime fiscale pour les voitures électriques de VW et d'autres constructeurs

WASHINGTON (dpa-AFX) - Le gouvernement américain encourage l'achat de voitures électriques avec des crédits d'impôts allant jusqu'à 7 500 dollars, mais seuls quelques modèles y seront éligibles à l'avenir. Les véhicules électriques de BMW, Volkswagen, Nissan, Rivian, Hyundai et Volvo ne bénéficieront plus de ces subventions, selon une liste publiée lundi (heure locale) par le département du Trésor et l'IRS.

La raison en est que de nouvelles conditions pour la production de batteries doivent entrer en vigueur à partir de mardi. Elles font dépendre les allègements fiscaux de la proportion de véhicules fabriqués en Amérique du Nord et de la mesure dans laquelle les composants de la batterie et les matières premières essentielles proviennent des États-Unis ou de certains partenaires commerciaux. Cette mesure vise notamment à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de batteries.

Un porte-parole américain de Volkswagen a déclaré que l'entreprise était "assez confiante" dans sa capacité à obtenir des primes fiscales avec son modèle électrique ID.4. Des documents importants sont attendus d'un fournisseur. Les subventions font partie du "Inflation Reduction Act" de plusieurs milliards de dollars que le gouvernement du président américain Joe Biden a mis en place pour renforcer l'industrie nationale.

Seuls dix modèles au total sont actuellement éligibles à la prime complète d'une valeur de 7500 dollars (environ 6800 euros). Ils proviennent des plus grands constructeurs automobiles américains, General Motors et Ford, ainsi que de Tesla et Stellantis. Pour Tesla, il y a également eu de mauvaises nouvelles : Le Département du Trésor a réduit de moitié la prime pour la version standard de la Model 3, la voiture la plus vendue, la ramenant à 3750 dollars /hbr/DP/zb.