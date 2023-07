BERLIN (dpa-AFX) - Les clients devraient à l'avenir être en mesure de mieux évaluer l'impact des voitures sur le climat avant d'acheter une voiture. Le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck (Verts) souhaite pour cela une information des consommateurs nettement améliorée et complétée par d'autres données importantes, a appris vendredi l'agence de presse allemande auprès de cercles ministériels. Le ministère de l'Économie a lancé la concertation interministérielle.

Il s'agit d'une modification du règlement sur l'étiquetage énergétique des voitures. Les dirigeants de la coalition du SPD, des Verts et du FDP avaient convenu fin mars de réformer le "label climatique". La charge sur le cycle de vie du véhicule par le biais du prix du CO2 et de la taxe sur les véhicules devrait être indiquée de manière beaucoup plus claire. Cette mesure met également en œuvre les prescriptions de l'UE.

Le règlement réglemente le type et le format des informations destinées aux consommateurs sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 d'une voiture neuve. Les informations doivent être mises à disposition par les constructeurs et les concessionnaires de voitures particulières neuves.

Concrètement, de nouvelles classes de CO2 doivent être introduites pour les voitures particulières sur la base des émissions absolues de CO2 d'une voiture, afin que les clients puissent mieux évaluer l'impact des véhicules envisagés sur le climat, selon des sources ministérielles.

La réforme de l'ordonnance devrait contribuer à ce que les consommateurs optent pour des modèles de véhicules aussi efficaces que possible. Les constructeurs automobiles devraient être incités à développer et à mettre sur le marché des voitures aussi efficaces que possible. "Il s'agit d'une nouvelle étape vers un secteur des transports plus durable et moins polluant", a déclaré le ministère./hoe/DP/men