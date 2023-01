Les constructeurs automobiles font avancer leurs propres réseaux de recharge électrique

L'association de défense des droits des personnes handicapées (ADPH) a annoncé mercredi qu'elle allait lancer une campagne de sensibilisation à l'utilisation des véhicules électriques. Le gouvernement allemand a certes l'intention d'inverser la tendance, mais de nombreux constructeurs automobiles ne veulent pas s'en remettre uniquement à la politique et font eux-mêmes avancer le développement de l'infrastructure de recharge. Jeudi, Mercedes-Benz a annoncé la création de son propre réseau de 10 000 points de charge dans le monde d'ici la fin de la décennie. La firme de Stuttgart prévoit d'investir un montant à un chiffre en milliards.

"Nous ne voulons pas rester les bras croisés et attendre que cela soit construit. C'est pourquoi nous construisons nous-mêmes un réseau mondial de recharge rapide", a déclaré le PDG de Mercedes, Ola Källenius. À titre de comparaison, le constructeur automobile américain Tesla affirme exploiter 40 000 stations de recharge à haut débit dans le monde - mais la majorité d'entre elles sont réservées à sa propre clientèle, contrairement à Mercedes. Le groupe VW a l'intention d'installer 45 000 points de charge rapide dans le monde entier d'ici fin 2025, en collaboration avec des partenaires.

Mercedes n'a pas précisé combien de points de charge seront concrètement installés en Allemagne. Mais il est clair que les projets de Stuttgart ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des objectifs de développement mondiaux - le gouvernement allemand veut à lui seul un million de prises accessibles au public d'ici 2030. M. Källenius ne l'a d'ailleurs pas caché lors d'un entretien avec des journalistes. Il s'agit plutôt d'attirer de nouveaux clients Mercedes. Ils doivent par exemple bénéficier d'une utilisation préférentielle par le biais d'une réservation.

Les réseaux de recharge que les constructeurs automobiles se sont assurés par le biais de coopérations sont bien plus importants. Selon M. Källenius, environ un million de points de charge sont disponibles dans le monde entier pour les conducteurs de Mercedes. Le réseau Digital Charging Solutions (DCS), né d'une initiative de BMW et auquel participent également Mercedes et le groupe pétrolier BP, compte, selon ses propres indications, plus de 400 000 points de charge en Europe et au Japon. Mercedes gère, entre autres avec BMW, VW, Ford et Hyundai, le consortium Ionity qui a installé jusqu'à présent en Allemagne 480 bornes de recharge rapide d'une puissance de recharge allant jusqu'à 350 kilowatts.

Le constructeur automobile paneuropéen Stellantis a également commencé à déployer son réseau de recharge rapide en Italie en 2021. Outre le projet Atlante, limité à l'Europe du Sud, il existe une coopération avec le fournisseur TheF Charging pour mettre en place un réseau de plus de 15 000 sites et deux millions de places de stationnement d'ici 2025.

La politique a-t-elle donc à ce point négligé le développement de l'infrastructure de recharge ces dernières années que l'industrie automobile considère que la seule issue est de prendre l'initiative ? Hildegard Müller, présidente de la VDA, le formule ainsi : "Le développement de l'infrastructure de recharge est une tâche commune qui ne peut réussir que si tous les acteurs la portent et en assument la responsabilité". Chacun doit apporter sa contribution - et l'industrie automobile est bien sûr aussi engagée dans ce processus.

Pourtant, l'examen des chiffres montre que les objectifs du gouvernement sont encore loin d'être atteints. Selon les données de l'Agence fédérale des réseaux datant de début novembre 2022, le nombre de points de charge a augmenté d'environ 17 000 en un an pour atteindre un total de 72 000. Si l'on continue à ce rythme, l'objectif d'un million de points de charge ne serait mathématiquement atteint qu'en 2077. Pour aller plus vite, le cabinet a adopté en octobre un "plan directeur pour l'infrastructure de recharge" et prévoit d'y consacrer 6,3 milliards d'euros. Selon l'ADAC, cela montre au moins que le gouvernement fédéral est conscient de cette tâche herculéenne.

Le club automobile a jugé le rythme de développement 2022 relativement positif. La présidente du VDA, Mme Müller, a également salué le fait que le nombre de points de charge ait suivi l'année dernière le nombre de nouvelles immatriculations de voitures électriques. Mais "l'offre devrait devancer la demande pour que la confiance des gens dans l'e-mobilité puisse continuer à croître". L'Allemagne en serait encore loin. Il faut donc continuer à progresser à un rythme soutenu, surtout en ce qui concerne les chargeurs rapides.

Pour l'Allemagne, l'Agence fédérale des réseaux compte jusqu'à présent environ 12 000 prises de ce type, qui sont définies comme des points de charge rapide à partir d'une puissance de charge de plus de 22 kilowatts. Environ un quart d'entre elles atteignent la classe de puissance la plus élevée, soit plus de 300 kilowatts. C'est dans ce domaine que Mercedes veut s'aventurer avec sa nouvelle infrastructure. Une batterie peut ainsi être rechargée en moins d'une demi-heure.

Le groupe énergétique EnBW, basé à Karlsruhe, estime qu'il faudra entre 130 000 et 150 000 points de charge rapide dans toute l'Allemagne d'ici 2030 - et non un million de points de charge normale, principalement lents - pour alimenter les 15 millions de voitures électriques visées par le gouvernement fédéral. EnBW prévoit d'en construire environ 30 000. Aujourd'hui, le groupe exploite déjà ce qu'il considère comme le plus grand réseau de recharge rapide d'Allemagne, avec 2800 points de charge.

Les chiffres de développement sont une chose, mais qu'en est-il de la convivialité face aux dizaines de fournisseurs ? L'ADAC a déploré qu'un conducteur de voiture électrique puisse rapidement se perdre. Il a parfois besoin d'une carte de recharge, parfois d'une application. Il paie à telle borne par smartphone, à telle autre par facture à la fin du mois. Certains fournisseurs facturent des frais de base, d'autres ajoutent un supplément par minute à partir d'un certain temps de stationnement à la borne de recharge. Il reste donc encore beaucoup à faire sur le chemin de la mobilité tout électrique.