Le fabricant suédois de batteries lithium-ion Northvolt a déclaré mardi qu'il procédait à un examen stratégique, alors qu'il est confronté à une série de revers.

Depuis des années, Northvolt est considéré comme un pionnier de la production de cellules de batteries en Europe, à une époque où beaucoup cherchent à s'approvisionner en batteries ailleurs qu'en Chine, mais au cours des derniers mois, l'entreprise a subi une série de développements négatifs.

Le mois dernier, elle a déclaré qu'elle réexaminait ses projets de construction d'une deuxième gigafactory suédoise, tandis que le constructeur automobile allemand BMW a déclaré qu'il avait annulé une commande de cellules de batterie de 2 milliards d'euros auprès de l'entreprise.

En outre, son président a récemment quitté l'entreprise en raison de problèmes de santé.

"Un examen stratégique est en cours chez Northvolt, qui devrait se terminer à l'automne, impliquant une évaluation des calendriers et de l'allocation des capitaux pour s'assurer que nous poursuivons le développement le plus efficace possible de la capacité", a déclaré l'entreprise dans un communiqué mardi.

Le directeur général Peter Carlsson a déclaré dans une interview au quotidien économique Dagens Industri mardi que Northvolt - qui a levé des milliards de dollars et envisage une première offre publique de ses actions - envisagerait de freiner les usines prévues à Heide, en Allemagne, et à Montréal, au Canada.

"Nous avons été un peu trop agressifs dans nos plans d'expansion et c'est ce que nous sommes en train de revoir", a déclaré Peter Carlsson, PDG, dans une interview accordée au journal.

La première usine de Northvolt à Skelleftea, en Suède, n'a pas encore atteint sa pleine capacité de production, et l'augmentation prévue de la production a pris du retard. L'entreprise prévoit désormais que l'usine atteindra sa pleine capacité en 2026.

"Nous devons réévaluer les étapes suivantes, ce qui est actuellement en cours [...]. Pour aller de l'avant en Allemagne et à Montréal, il est fondamental que nous ayons fait de Skelleftea l'usine mère sur laquelle le plan est basé", a déclaré M. Carlsson.