FRANCFORT (dpa-AFX) - Les grands groupes boursiers allemands ont réalisé ces dernières années des bénéfices à trois chiffres en milliards d'euros - tout en recevant d'importantes subventions de l'Etat. Rien qu'en 2023, au moins 10,7 milliards d'euros ont été versés aux 40 entreprises du Dax, soit presque le double des 6 milliards de l'année précédente. C'est ce que révèle une analyse du Flossbach von Storch Research Institute, un groupe de réflexion du gestionnaire d'actifs colombien du même nom, qui gère plus de 70 milliards d'euros d'actifs pour ses clients.

Selon cette étude, alors que les subventions s'élevaient à environ deux milliards d'euros par an jusqu'en 2018, le montant a fortement augmenté au cours des années suivantes. Au total, environ 35 milliards d'euros de fonds publics auraient été versés aux plus grands groupes boursiers entre 2016 et 2023.

"La mesure dans laquelle les groupes rentables ont reçu des fonds publics a augmenté de manière spectaculaire au cours des dernières années", a écrit l'analyste Philipp Immenkotter. Le montant total est estimé de manière conservatrice, car les entreprises disposent d'une marge de manœuvre, ce qu'elles qualifient de subventions dans leurs rapports annuels. Les chiffres sont remarquables, car le gouvernement fédéral lutte dans le même temps pour réaliser des économies budgétaires.

L'étude a été réalisée à partir des données fournies par les entreprises du Dax dans leurs rapports annuels. A l'automne 2021, le nombre de membres du Dax est passé de 30 à 40 suite à une réforme, c'est pourquoi les 40 membres actuels du Dax ont été retracés jusqu'en 2016 afin d'éviter les distorsions.

Eon et Volkswagen ont reçu le plus d'argent

Certes, il existe des arguments en faveur des subventions, écrit Immenkotter. Elles ont permis de soutenir des entreprises et de préserver des emplois lors de crises telles que la pandémie de Corona. Néanmoins, la question se pose de savoir "s'il y a une nécessité économique de soutenir ou d'exiger des groupes du Dax dans une telle mesure avec l'argent des contribuables". Ainsi, selon l'étude, le bénéfice net des groupes du Dax s'élèverait à 117 milliards d'euros en 2023.

Le groupe énergétique Eon serait celui qui aurait reçu le plus de subventions depuis 2016, avec plus de 9,3 milliards d'euros. La majeure partie de ces subventions est due à la loi sur le freinage des prix de l'électricité et à la loi sur le freinage des prix du gaz naturel et de la chaleur, et remplace les paiements des clients ou réduit les prix d'achat, selon l'étude. De plus, Eon a reçu diverses subventions d'investissement de l'Etat. Volkswagen suivait avec 6,4 milliards. Le constructeur automobile a notamment bénéficié d'avantages fiscaux et de créances pour la recherche dans les technologies de propulsion et numériques. BMW arrive en troisième position avec 2,3 milliards d'euros, dont des subventions pour la construction de sites.

Les crises et le changement climatique comme moteurs des subventions

11 des groupes du Dax ont reçu chacun plus d'un milliard d'euros de subventions entre 2016 et 2023, a-t-on appris. La moyenne (médiane) s'élève à environ 200 millions d'euros. Les subventions indirectes, comme le bonus écologique accordé aux ménages pour l'achat de voitures électriques, n'ont pas été prises en compte dans l'étude - mais elles constituent une subvention indirecte à l'industrie automobile.

La raison de l'augmentation des subventions est principalement due aux décisions prises par le gouvernement Ampel et la grande coalition, écrit Immenkotter. Il s'agit notamment du projet de transformer l'économie et de la soutenir pendant la pandémie de Corona et la guerre en Ukraine. Les fonds provenaient notamment du Fonds pour le climat et la transformation et du Fonds de stabilisation économique.

L'économie devient-elle dépendante de l'argent public ?

Il est toutefois à craindre qu'une grande partie des fonds se substitue à des fonds privés. De plus, les subventions conduisent les groupes à investir dans des domaines d'activité dont il n'est pas certain qu'ils soient rentables à long terme. "Les conséquences possibles de la politique de subventions sont le gaspillage des ressources, la distorsion de la concurrence et la dépendance de l'économie vis-à-vis de l'argent public."/als/DP/zb