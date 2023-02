Les groupes examinent la décision de la BGH sur les salaires des comités d'entreprise

ESSEN/WOLFSBURG/STUTTGART (dpa-AFX) - La position de la plus haute juridiction pénale allemande sur la rémunération des comités d'entreprise n'a jusqu'à présent que peu effrayé les grandes entreprises - mais en coulisses, les juristes spécialisés se préparent déjà à un travail supplémentaire. La raison en est une décision de révision controversée, dont les motifs ont été récemment présentés par la Cour fédérale de justice (BGH). Dans ce cas précis, il s'agissait de savoir si d'anciens directeurs des ressources humaines de VW avaient approuvé des salaires excessifs versés pendant des années à de hauts représentants du personnel.

Contrairement à leurs collègues du tribunal de Brunswick, les juges suprêmes ont estimé qu'il n'était pas exclu que les quatre anciens décideurs de Volkswagen se soient rendus coupables d'abus de confiance intentionnel. L'argument central de cette évaluation est le suivant : même pour les cadres supérieurs des comités d'entreprise, seul le niveau auquel se situent les salariés exerçant des fonctions comparables - et ce au début de leur activité respective - doit être pris en compte comme critère de rémunération.

"Nous allons examiner attentivement les motifs de la décision de la Cour fédérale de justice et évaluer leur pertinence pour la rémunération des comités d'entreprise au sein du groupe", a déclaré le fournisseur d'énergie Eon. Certains observateurs ont été déconcertés par l'interprétation de la Cour fédérale de justice selon laquelle les directeurs des ressources humaines ne peuvent pas se baser sur des hypothèses "hypothétiques" concernant l'évolution de la carrière d'une personne, même si elle est membre d'un comité d'entreprise de haut niveau, pour déterminer son salaire.

Eon a précisé pour sa part que "les comités d'entreprise sont rémunérés conformément aux dispositions légales et en tenant compte de la jurisprudence". En outre, il n'existe pas d'avantages ou de privilèges spéciaux pour eux, "notamment pas de privilège pour les voitures de fonction". Volkswagen craint que le jugement pénal - avec son interprétation différente de celle des tribunaux du travail

- pourrait entraîner une grande incertitude. Il est possible que "de vastes

des répercussions sur la cogestion dans l'entreprise en République fédérale et donc sur la compétitivité du site allemand".

Le concurrent Mercedes-Benz a pour l'instant renvoyé à des examens en cours : "Nous analysons maintenant en détail les motifs écrits du jugement". Pour ce faire, il faut prendre en compte aussi bien la jurisprudence actuelle de la Cour fédérale de justice que le cadre du droit du travail et les évaluer pour chaque cas particulier, a expliqué la firme de Stuttgart. "Ce processus se poursuit".

Dans certaines entreprises, on s'inquiète du fait que les décisions prises en matière de rémunération des comités d'entreprise selon d'autres critères pourraient être déclarées illégales après coup et faire l'objet de poursuites pénales. Mais on entend aussi dire que les dispositions de la loi sur l'organisation des entreprises sont dépassées et n'offrent souvent pas de garde-fous clairs. Les syndicalistes du DGB et d'IG Metall critiquent également cette situation.

Thyssenkrupp a souligné que depuis 2014, une directive sur la rémunération des comités d'entreprise "garantit l'application conforme à la loi des dispositions de la loi sur l'organisation des entreprises et de la jurisprudence actuelle". Cela est confirmé chaque année par les départements des ressources humaines. La base de la rémunération est le "cadre d'activité initial du collaborateur concerné". Une adaptation est possible, par exemple, si la personne fait preuve d'une formation continue active et de qualifications supplémentaires acquises - "dans la mesure où il est prévu dans l'entreprise ou habituel que ces qualifications donnent lieu à une rémunération plus élevée pour la majorité des salariés". La BGH confirme ainsi sa propre réglementation.

Interrogé à ce sujet, le constructeur automobile bavarois BMW s'est montré très serein. "BMW AG ne voit aucune raison dans l'arrêt actuel de la BGH de revoir le système de rémunération de ses comités d'entreprise". L'entreprise rémunère les membres du comité d'entreprise conformément à la loi sur l'organisation des entreprises et à la jurisprudence de la Cour fédérale du travail./jap/DP/he