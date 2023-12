BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne (UE) ont augmenté en novembre, un mois marqué par une forte progression en Italie et en France qui a compensé la contraction du marché automobile allemand, a indiqué mercredi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de 6,7% sur un an en novembre, à 885.581 d'unités, selon les données de l'ACEA. Il s'agit de leur seizième mois consécutif de croissance.

Les immatriculations ont bondi de 16% en Italie, tandis que la France a enregistré une augmentation de 14%. Le marché allemand a subi une contraction de 5,7%.

Parmi les grands constructeurs automobiles de l'UE, les groupes allemands BMW et Volkswagen ont vu leurs immatriculations augmenter de 15% et 11% respectivement, tandis que celles de Mercedes-Benz ont progressé de 2,2%, selon les données de l'ACEA. Renault a enregistré une hausse de 6,1% de ses immatriculations et Nissan, un bond de 42%. Stellantis a en revanche vu ses immatriculations reculer de 7,3%.

Les immatriculations de voitures entièrement électriques ont crû de 16% sur un an en novembre, à 144.378 unités, selon l'ACEA.

-Mauro Orru, The Wall Street Journal

(Version française et contribution Maylis Jouaret) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2023 02:45 ET (07:45 GMT)