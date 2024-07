BRUXELLES (dpa-AFX) - Les constructeurs automobiles sont repartis à la hausse en juin dans l'Union européenne, après un coup de frein le mois précédent, selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Le nombre de voitures nouvellement immatriculées dans l'UE a augmenté de 4,3% par rapport au même mois de l'année précédente, pour atteindre environ 1,1 million de véhicules, a annoncé jeudi à Bruxelles l'Acea, l'association professionnelle du secteur. Parmi les grands pays constructeurs que sont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, seule la France a perdu du terrain. Au premier semestre, les nouvelles immatriculations ont augmenté de 4,5% pour atteindre près de 5,7 millions de voitures.

En ce qui concerne les moteurs électriques, seuls les modèles hybrides ont progressé en juin, les nouvelles immatriculations de voitures purement électriques et d'hybrides rechargeables ont reculé. Les voitures essence et diesel ont également été légèrement moins nombreuses, mais sont restées relativement stables. La part de marché des voitures à énergie fossile a légèrement baissé en juin pour atteindre 47,1 %. La part de marché des voitures électriques a également diminué, passant de 15,1 % à 14,4 %. En revanche, les modèles hybrides ont nettement progressé et représentent désormais 29,5 % du marché./nas/he