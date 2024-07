FRANCFORT (dpa-AFX) - Les évaluations de deux banques d'investissement sur les constructeurs automobiles en Europe ont poussé les cours du Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts dans des directions différentes mardi. En particulier, les valeurs ont dérivé ici, HSBC recommandant désormais BMW à l'achat, tandis que Bank of America (BofA) est devenue plus sceptique sur Mercedes-Benz. L'analyste Horst Schneider a dégradé le titre de "neutre" à "sous-performance".

BMW a donc pris la tête du Dax et de l'Eurostoxx 50 avec une hausse de 1% à environ 88 euros, tandis que Mercedes-Benz a occupé la dernière place de l'indice phare allemand et du principal indice de l'Eurorégion. Avec une baisse allant jusqu'à 3,6 pour cent à environ 63 euros, ils se sont de nouveau rapprochés de leur plus bas niveau de juin, abandonnant ainsi une stabilisation de quatre semaines.

L'analyste Horst Schneider de BofA avait abaissé son objectif de cours à 60 euros en dessous du niveau actuel sur le marché Xetra et avait par la suite abandonné son opinion neutre. La raison en est son regard critique sur le cycle des modèles du groupe automobile de Stuttgart et par conséquent sur les résultats des années à venir. L'âge moyen de la flotte Mercedes augmente par rapport à la concurrence, a-t-il déclaré.

En 2026, Mercedes aura les gammes de modèles les plus anciennes parmi les trois constructeurs premium allemands et ne pourra maintenir ses ventes qu'en augmentant les rabais. Schneider a également critiqué le revirement du constructeur automobile, qui avait annoncé en 2021 qu'il ne produirait plus que des voitures électriques à partir de 2030, avant de faire marche arrière en février 2024.

Michael Tyndall, analyste chez HSBC, s'est exprimé sur le secteur automobile européen dans son ensemble, en mettant l'accent sur le deuxième trimestre et sur les prévisions d'activité d'ici la fin de l'année. Il a écrit que la faiblesse du premier trimestre 2024 avait créé des attentes pessimistes pour l'ensemble de l'année. La question est de savoir si cela se reflète déjà dans les estimations moyennes des analystes (consensus), a-t-il ajouté. "Le ralentissement du cycle va se poursuivre", est convaincu l'expert de HSBC, même s'il ne s'attend pas à un deuxième trimestre catastrophique. Tyndall voit plutôt une légère amélioration, mais elle devrait être plus faible que ce que le consensus prévoit.

Tyndall craint en particulier que les estimations de résultats de Stellantis ne continuent de baisser. Le titre, noté "neutre" avec un objectif de cours légèrement abaissé à 21 euros, est donc pour lui le dernier choix. Le titre Stellantis a récemment gagné 0,5 pour cent à environ 18 euros.

Il est également réservé sur les actions VW, en baisse de 0,2 pour cent, avec un avis "conserver" et un objectif de cours abaissé à 110 euros. Il s'attend à ce que la marge opérationnelle ajustée soit inférieure à la fourchette cible pour l'ensemble de l'année en raison de provisions pour restructuration au cours du premier semestre écoulé.

En revanche, son avis sur BWM et Renault est particulièrement positif. Il recommande BMW à l'achat avec un objectif de cours légèrement abaissé à 109 euros, surtout après la baisse des cours de ces derniers mois. Il estime que les inquiétudes du marché ont été exagérément prises en compte et qu'il faut s'attendre à une performance constante de BMW, ce qui rend le titre attractif.

Renault est son favori absolu, car la dynamique des résultats du français est la plus visible. Selon Tyndall, l'entreprise est la mieux positionnée du secteur compte tenu de la tarification en Chine, de la poursuite du déstockage et des représailles douanières.

L'évolution des cours des constructeurs automobiles est également très différente depuis le début de l'année. Par exemple, l'action BMW est l'une des moins performantes du secteur européen avec Stellantis. Sa décote est de près de 13%, celle de Stellantis de plus de 14%. Les actions VW, par exemple, ont perdu plus de 4% sur l'année.

Mercedes, en revanche, peut encore se targuer d'une petite hausse d'un pour cent. Renault, quant à lui, les a tous distancés avec un gain d'un tiers depuis le début de l'année. L'indice sectoriel lui-même est revenu à son niveau du début de l'année après avoir connu des hauts et des bas au cours du premier semestre./ck/ag/tih