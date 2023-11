Les prêts aux entreprises dont les coûts sont liés à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont en train d'être remaniés par les banques en réponse à la pression réglementaire croissante et pour injecter plus de crédibilité dans un marché qu'elles espèrent voir se développer.

Les prêts liés à la durabilité (SLL), qui ont été utilisés pour la première fois en 2017, offrent des emprunts légèrement moins chers, généralement de 2,5 à 10 points de base de moins, si les entreprises atteignent des objectifs tels que la réduction de leurs émissions de carbone ou l'amélioration de la diversité au sein du conseil d'administration.

Les banques doivent trouver un équilibre entre des normes plus strictes et la demande de prêts liés au développement durable, qui, contrairement aux prêts liés à des projets spécifiques, permettent aux emprunteurs d'utiliser l'argent collecté comme ils l'entendent, étant donné qu'ils comptent pour les engagements des prêteurs en matière de financement durable.

"Il n'y a plus de battage médiatique", a déclaré Constance Chalchat, responsable du développement durable chez BNP Paribas Corporate and Institutional Banking. "Si vous n'êtes pas à 100% à l'épreuve des balles, cela peut créer des risques d'écoblanchiment ou d'atteinte à la réputation.

Sur les 14 grandes banques examinées par Reuters, JPMorgan est la seule à ne pas comptabiliser automatiquement les prêts et obligations labellisés dans son propre objectif de financement durable.

Dans un contexte de surveillance réglementaire accrue et de suggestions selon lesquelles les SLL permettent aux entreprises de gonfler leurs références vertes, les données du LSEG montrent que les émissions ont chuté de 36 % pour atteindre 310 milliards de dollars jusqu'à présent en 2023, contre 480 milliards de dollars en 2022. Le volume total des prêts a également chuté au cours de la période, mais dans une moindre mesure (21 %).

Cette baisse s'est produite en dépit d'importants contrats SLL conclus cette année par des emprunteurs récurrents tels que l'entreprise allemande de services publics RWE, le constructeur automobile Ford Motors et le groupe énergétique français Engie.

Signe de l'évolution du marché, un porte-parole d'Engie a déclaré que les documents les plus récents qu'il avait signés pour les SLL, dont les données de LSEG montrent qu'il a accepté 4,8 milliards de dollars, comprenaient des clauses de "déclassification".

Ces clauses permettent aux banques de retirer le label de durabilité des prêts si les objectifs ne sont plus jugés appropriés.

Les normes plus strictes des banques découragent certains emprunteurs d'utiliser complètement les SLL, ont déclaré des banquiers et des avocats à Reuters.

D'autres commencent par "examiner les structures de plus près", a déclaré Pascale Forde Maurice, responsable de la banque d'investissement durable pour l'Europe chez Crédit Agricole CIB.

La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a mis en garde en juin contre les problèmes d'"intégrité du marché", notamment la faiblesse des incitations, les conflits d'intérêts potentiels et les objectifs peu ambitieux.

La FCA a déclaré que les incitations à la rémunération des banques pour atteindre les objectifs de financement ESG pourraient avoir créé des conflits d'intérêts potentiels, les encourageant à accepter des objectifs d'entreprise peu ambitieux.

UNE GRAVE CONTROVERSE

Les banques ont réagi en incluant davantage de pénalités dans les SLL qui augmentent le coût de l'emprunt si une entreprise ne remplit pas ses objectifs.

Elles insistent également sur le droit de retirer l'étiquette SLL en cas de "controverse grave" et utilisent des termes non éprouvés tels que l'entreprise ou ses produits ayant un "impact négatif" sur l'environnement, les principes sociaux de l'emprunteur ou la gouvernance, a déclaré Elliot Beard, associé chez Simmons & Simmons.

Ils élargissent également la définition d'un "événement modifiant le développement durable", qui était traditionnellement invoqué lorsqu'une acquisition ou une cession modifiait le profil de développement durable d'une entreprise.

Selon Elliot Beard, cette définition est élargie pour inclure les changements réglementaires, les changements de stratégie commerciale et "tout autre événement" qui, selon les banques, a un impact matériel sur les objectifs de développement durable.

"Cela donnerait aux prêteurs une grande latitude pour renégocier autour d'une table ? Je n'ai pas vu cela accepté, mais c'est ce que certaines banques demandent", a-t-il ajouté.

Les prêteurs et les avocats envisagent également des clauses permettant de déclencher un défaut de paiement, qui exige un remboursement immédiat, si un emprunteur est considéré comme ayant renié ses engagements en matière de développement durable.

Apparaissant déjà dans certains contrats privés, une telle clause "donne plus de mordant" mais pourrait faire fuir davantage d'emprunteurs, a déclaré David Milligan, associé chez Norton Rose Fulbright.

Le porte-parole d'Engie a déclaré que l'entreprise n'accepterait pas de lier un cas de défaillance à des objectifs de développement durable.

UN CONTRÔLE PUBLIC ?

La Loan Market Association, basée à Londres, qui a renforcé les lignes directrices pour les prêteurs structurant les SLL aux côtés d'organismes du secteur en Amérique du Nord et en Asie, affirme que les normes s'améliorent.

Sa responsable du développement durable, Gemma Lawrence-Pardew, estime que les banques et les emprunteurs doivent aller encore plus loin, en publiant les éléments de développement durable des prêts afin de les soumettre à l'examen du public.

Les prêteurs privés s'efforcent également d'être plus rigoureux.

"Nous avons affirmé notre volonté de nous retirer lorsque les objectifs de développement durable étaient trop souples", a déclaré Brittany Agostino, vice-présidente du groupe environnemental, social et de gouvernance de la société Ares, basée à Los Angeles.

"Nous demandons des données historiques sur les objectifs d'efficacité énergétique et nous avons mis en place des garde-fous pour empêcher les entreprises de recourir aux fusions et acquisitions dans le seul but d'atteindre ces objectifs.

Toutefois, certains doutent de la valeur de la dette liée au développement durable.

BMW a conclu une facilité de crédit renouvelable de 8 milliards d'euros (8,5 milliards de dollars) en juin, mais contrairement à son compatriote Porsche, il n'a pas opté pour une SLL.

Fredrik Altmann, directeur financier de l'entreprise, a déclaré à Reuters que ce type de dette ne servait pas les intérêts de BMW et de ses investisseurs.

"Nos investisseurs doivent comprendre ce qui motive BMW", a-t-il déclaré. "Cela ne sera pas possible si un ou deux KPI (indicateurs clés de performance) décident si une transaction labellisée est verte ou non.