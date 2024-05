MUNICH/OSTFILDERN (dpa-AFX) - Les prix des voitures d'occasion baissent à nouveau. C'est surtout pour les voitures électriques que la chute est drastique, comme le montre une évaluation actuelle de l'observateur du marché DAT pour l'agence de presse allemande. Mais même pour les voitures à combustion, les valeurs résiduelles, qui indiquent ce qu'il reste du prix initial de la liste, ont nettement baissé.

Si l'on compare les valeurs de vente actuelles des concessionnaires pour les voitures électriques typiques de trois ans en avril avec celles de la même période de l'année précédente, on constate une chute de 18 pour cent pour les voitures électriques. Les voitures essence et diesel ont également connu un net recul, mais moins prononcé (7 et 5 %). Dans l'ensemble, il y a une réticence à acheter, constate la DAT. C'est pourquoi les voitures restent à nouveau plus longtemps dans les cours des concessionnaires, qui baissent donc les prix. Mais la chute s'est entre-temps ralentie. "Nous partons du principe que la première forte baisse est passée et que la courbe s'aplatit maintenant", a déclaré un porte-parole.

Le fait que le recul du diesel soit moins prononcé est dû à une offre plus faible et à une demande plus élevée. En conséquence, le pourcentage de la valeur résiduelle du diesel a dépassé celui de l'essence en avril - selon DAT, pour la première fois depuis 2015, l'année du scandale du diesel.

Les voitures thermiques ne sont pas non plus des bonnes affaires

Mais les véhicules thermiques d'occasion ne sont pas pour autant des bonnes affaires. Suite à la crise Corona et à la crise des puces, leurs prix avaient entre-temps énormément augmenté. Même après la baisse actuelle, les valeurs résiduelles de 64,5 % pour les voitures à essence et de 64,6 % pour les voitures diesel sont encore bien supérieures aux valeurs d'avant Corona, qui se situaient typiquement autour de 55 % plus quelques points.

"Dans l'ensemble, nous sommes revenus à des conditions plus normales sur le marché de l'occasion après la période de pénurie", déclare Thomas Peckruhn, vice-président de la Fédération allemande de l'automobile. "L'offre est plus importante et le client n'est plus obligé d'acheter n'importe quelle voiture".

En revanche, on ne peut pas parler de normalisation pour les voitures électriques : Après la chute actuelle, leurs valeurs résiduelles en pourcentage (50,7) sont nettement inférieures au niveau d'avant Corona, qui était similaire à celui des voitures à combustion.

Un marché encore à ses débuts

La baisse des valeurs résiduelles ne va pas déclencher un boom des voitures électriques d'occasion. En effet, d'une part, la valeur résiduelle se réfère toujours au prix catalogue initial avant déduction des primes et des rabais - et celui-ci est souvent nettement plus élevé pour les véhicules électriques que pour les véhicules thermiques comparables.

D'autre part, le marché en est encore à ses balbutiements : Au cours des quatre premiers mois de l'année, l'Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur a recensé un peu plus de 44 000 immatriculations de véhicules purement électriques - soit une part de deux pour cent. La raison en est que la part des voitures électriques dans le parc automobile allemand est encore relativement faible, avec à peine 3 pour cent. De plus, la majorité d'entre elles sont encore relativement jeunes et de nombreuses voitures sont détenues par des particuliers. Ces deux facteurs font que le marché des véhicules électriques d'occasion mettra encore un certain temps à démarrer.

Et l'écart entre les véhicules électriques et les véhicules à combustion pourrait encore se creuser : "Actuellement, les valeurs résiduelles sont à nouveau relativement stables dans le secteur des véhicules à combustion ? en particulier pour les véhicules attractifs", explique Peckruhn. "En revanche, dans le secteur électrique, il y a encore de la pression."/ruc/DP/zb