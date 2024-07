BOCHUM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Sur le marché allemand des voitures neuves, les prix des modèles comparables à propulsion électrique ou à moteur à combustion se rapprochent lentement. L'écart de prix encore significatif se réduit, comme l'a constaté le private Car-Institut dans son étude régulière sur les remises pour le mois de juillet.

L'étude se base sur les prix de transaction, c'est-à-dire les montants que les clients doivent effectivement payer pour une nouvelle voiture après déduction de toutes les remises sur le prix catalogue. Depuis avril, ces prix ont baissé de 4 % pour les 15 voitures électriques les plus populaires, alors qu'ils ont augmenté de 5 % pour les voitures thermiques.

Les différences de prix sont encore considérables, explique Ferdinand Dudenhoffer, responsable de l'étude. Ainsi, une VW Golf équipée d'un moteur thermique de 1,5 litre coûte encore 9.220 euros de moins que sa sœur électrique ID3, pour un prix de transaction calculé à 23.443 euros. Pour l'Opel Corsa, la différence est même de plus de 13.600 euros en défaveur du modèle à batterie.

Sur le marché des voitures électriques, Dudenhoffer ne voit pas, dans un premier temps, de triomphe des fournisseurs chinois. Les prix catalogue ne sont souvent pas indiqués sur les sites Internet, les données et les informations sont "souvent trop peu substantielles". Et les Chinois n'ont pas non plus fait de "magie" en matière de prix. C'est ce que montre la comparaison des prix d'un modèle du constructeur MG, dont la version à batterie est presque 13.000 euros plus chère que la version à combustion. Dudenhoffer trouve également remarquable que Tesla ait proposé pour la première fois une remise directe de 6.000 euros sur le modèle Y. Il y a probablement des stocks plus importants dans ce domaine./ceb/DP/zb