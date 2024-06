FRANCFORT (dpa-AFX) - La menace de droits de douane européens spéciaux sur les véhicules électriques chinois a continué d'inquiéter les actionnaires des constructeurs automobiles locaux jeudi. Les actions VW ont encore baissé de 2,9 pour cent après les pertes de la veille. Les cours des constructeurs haut de gamme Porsche AG, Mercedes-Benz et BMW ont également chuté de 4,2 %. L'indice sectoriel européen Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts a été le dernier du classement sectoriel avec moins 2,1 pour cent.

L'observateur du marché Andreas Lipkow a averti dans la matinée que les pénalités prévues pour les voitures électriques en provenance de Chine pourraient se retourner contre eux très rapidement. La veille, des experts avaient déjà mis en garde contre une réaction de la Chine, soulignant que les constructeurs allemands importaient désormais eux aussi des voitures d'Extrême-Orient en Europe. Ces importations seraient également rendues plus chères par les droits de douane, selon eux.

Contrairement aux marchés locaux, les investisseurs asiatiques ont réagi positivement aux valeurs automobiles : le cours de BYD, par exemple, a augmenté de plus de 4% à Shanghai. Un trader a déclaré que cette nouvelle éliminait un facteur d'incertitude important pour les actions des constructeurs chinois. Le marché a déclaré que les avantages de prix de BYD ne devraient pas être affectés par les droits de douane. Les titres des constructeurs Nio, Li Auto et Geely ont également progressé en Chine.

Pour les titres de Porsche AG, la baisse de jeudi a signifié un nouveau plus bas record. VW est tombé à son plus bas niveau depuis décembre dernier, tandis que BMW se négocie à son plus bas niveau depuis novembre. Les Mercedes-Benz n'ont jamais été aussi bon marché que début février /tih/bek/stk