FRANCFORT (dpa-AFX) - Les valeurs automobiles, qui ont été en partie malmenées ces derniers temps, se sont redressées mercredi matin. Cela fait suite à l'annonce de l'ouverture d'une enquête par l'UE sur les aides accordées par la Chine aux constructeurs de voitures électriques. Mercedes-Benz et BMW ont gagné plus de deux pour cent et demi chacun. Les actions VW ont grimpé de plus de trois pour cent.

Les inquiétudes concernant la concurrence des voitures électriques chinoises ont également pesé sur le secteur, en particulier sur les actions du constructeur de masse Volkswagen. Néanmoins, les mesures de l'UE contre les constructeurs chinois de voitures électriques ne changeraient rien à la forte pression concurrentielle sur l'important marché chinois.

Le Stoxx Europe 600 Automobiles a parfois gagné plus de 2 pour cent en tête du tableau européen du secteur./mis/ag