FRANCFORT (dpa-AFX) - Les inquiétudes concernant les achats des consommateurs chinois et les menaces de taxes douanières internationales ont fortement pesé sur les actions des constructeurs automobiles mardi. Aux États-Unis, les investisseurs craignent des droits de douane supplémentaires en cas de second mandat de Donald Trump à la présidence américaine. Les perspectives continuent également de s'assombrir sur le marché particulièrement important de la Chine. Les Européens doivent faire face à une concurrence accrue des constructeurs locaux.

Ces nouvelles inquiétudes ont été particulièrement visibles mardi chez le constructeur de voitures de sport Porsche AG, dont le cours a parfois chuté de 5,7%. Les actions de Mercedes, Volkswagen et BMW ont également connu des baisses supérieures à la moyenne. L'indice sectoriel paneuropéen Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts a perdu un pour cent, ce qui en fait l'un des plus grands perdants du classement sectoriel.

Le marché européen des actions souffre globalement ces jours-ci de l'incertitude politique. Les bourses mentionnent le "Trump Trade", selon lequel seuls les investisseurs de New York apprécient relativement le fait que les chances de réélection de Donald Trump soient considérées comme accrues après l'attentat du week-end. Selon l'observateur du marché Thomas Altmann de QC Partners, des droits de douane plus élevés dans ce pays pourraient avoir un impact considérable sur les échanges de marchandises avec les États-Unis.

L'Union européenne est déjà en conflit avec la Chine en raison de l'introduction de droits de douane provisoires sur les voitures électriques chinoises. De plus, les inquiétudes économiques continuent de peser sur ce marché en pleine croissance, ce qui affecte particulièrement les valeurs du luxe ces jours-ci.

La Chine est par ailleurs l'un des marchés les plus importants pour Porsche et, contrairement à d'autres constructeurs allemands, le pays est entièrement desservi par la production européenne du constructeur de Zuffenhausen.

"Les entreprises automobiles, déjà malmenées, auront encore plus de mal à l'avenir", a déclaré l'observateur du marché Andreas Lipkow face à des relations commerciales sans doute plus difficiles avec les États-Unis. Il a rappelé que l'Amérique du Nord est considérée comme le deuxième marché le plus important pour les constructeurs automobiles européens après la Chine.

Ce week-end, une tentative d'assassinat de Donald Trump, candidat à un second mandat de président américain, a échoué. "La campagne électorale américaine devrait entrer dans le vif du sujet avec cette tentative d'assassinat et il est probable que Trump saura exploiter l'incident à son avantage et en tirer un capital politique", écrivait la veille la Landesbank Helaba. Les investisseurs sont donc actuellement plus enclins à miser sur les actions américaines.

Les républicains américains ont désormais officiellement désigné Trump pour l'élection présidentielle. Il veut se lancer dans la course avec son allié J.D. Vance comme colistier./tih/ag/mis