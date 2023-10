MUNICH (dpa-AFX) - Comme prévu, BMW a vendu plus de voitures au troisième trimestre. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, les ventes mondiales ont augmenté de 5,8 pour cent pour atteindre 621 699 véhicules, a annoncé le groupe mardi à Munich. Sur les neuf premiers mois, les ventes ont augmenté de 5,1 pour cent pour atteindre 1,84 million de voitures. De juillet à septembre, ce sont surtout les ventes de voitures entièrement électriques qui ont fortement grimpé de près de 80 pour cent. Le directeur financier de BMW, Walter Mertl, avait déjà annoncé la semaine dernière une augmentation des ventes de cet ordre de grandeur. Sur l'important marché chinois, les marques BMW et Mini ont toutefois enregistré une baisse de 1,8 pour cent au cours du trimestre, soit 210 331 voitures.

Les entrées de commandes chez BMW sont élevées et, malgré quelques accrocs dans les chaînes d'approvisionnement, l'entreprise a pu livrer plus de véhicules que l'année précédente. Les moteurs de la croissance sont les modèles haut de gamme onéreux et les véhicules entièrement électriques.

"Dans l'ensemble, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de croissance pour 2023", a déclaré Pieter Nota, directeur commercial. Après un léger recul des ventes au premier trimestre, les choses s'étaient déjà nettement améliorées au deuxième.