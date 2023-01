Les voitures électriques en plein essor à la veille de la réduction des primes d'encouragement

BERLIN (dpa-AFX) - Le nombre de voitures neuves immatriculées en Allemagne en 2022 a légèrement dépassé le niveau de l'année précédente, porté par une forte hausse des véhicules électriques. Un peu plus de 2,65 millions de voitures ont été mises sur les routes l'an dernier, soit une hausse de 1,1% par rapport à 2021, a annoncé mercredi l'Office fédéral de l'automobile. Alors que l'industrie automobile a été confrontée à une baisse de 11% des nouvelles immatriculations au premier semestre, le nombre d'immatriculations a récemment augmenté de manière significative. En décembre, la hausse était de 38,1 pour cent. Mais les ventes de véhicules électriques pourraient bientôt baisser à nouveau.

En effet, l'augmentation de ces derniers mois est probablement une conséquence de l'ajustement des primes : La subvention pour les hybrides rechargeables a pris fin au début de l'année et celle pour les véhicules purement électriques a été réduite. Juste avant l'ajustement, plus du double de véhicules électriques (voitures entièrement électriques et hybrides rechargeables) ont été immatriculés en décembre par rapport à l'année précédente - et pour la première fois, le nombre de véhicules électriques a dépassé celui des véhicules à combustion.

Environ 833 000 véhicules électriques ont été mis en circulation en 2022 (+22%), dont environ 174 000 en décembre. Les voitures purement électriques représentent 470 500 véhicules (+ 32,2 %). Là encore, le mois de décembre a été remarquable dans cette catégorie avec environ 104 300 nouvelles immatriculations.

Les hybrides rechargeables, qui utilisent un moteur thermique en plus d'un moteur électrique, ne sont plus subventionnés depuis le début de l'année. Pour les voitures à batterie et à pile à combustible, les primes d'encouragement ont baissé. Les acheteurs de voitures entièrement électriques peuvent désormais recevoir un maximum de 4 500 euros de la part de l'État, au lieu de 6 000, si leur voiture est vendue à moins de 40 000 euros nets. Pour les véhicules plus chers, jusqu'à un prix de liste net de 65 000 euros, le montant est passé de 5000 à 3000 euros. En 2024, les primes d'encouragement diminueront encore.

En décembre 2022, de nombreux acheteurs de voitures auront donc probablement essayé d'obtenir encore les primes plus élevées. Le cabinet de conseil EY voit donc dans les chiffres de décembre un "boom électrique artificiel". Pour 2023, les associations et les experts s'attendent à ce que les hybrides rechargeables se vendent beaucoup moins bien. Pour les voitures purement électriques, les pronostics sont différents. "Cela signifie toutefois que la gueule de bois est inévitable dans les mois à venir", écrivait EY mercredi. Du point de vue de la Fédération de l'industrie automobile (VDA), l'évolution laisse également présager des "achats anticipés".

Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing (FDP), a qualifié l'augmentation du nombre de voitures tout-électriques d'"énorme succès sur notre chemin vers une mobilité respectueuse du climat". L'année dernière, le nombre de points de charge accessibles au public a augmenté de près de moitié pour atteindre 70 000. "Une infrastructure de recharge généralisée, conviviale et adaptée aux besoins est une condition préalable à la percée de la mobilité électrique. La politique énergétique doit maintenant suivre", a déclaré Wissing, selon le communiqué. "Le réseau électrique doit devenir plus performant et, outre le développement des énergies renouvelables, nous aurons besoin de l'énergie nucléaire pendant encore longtemps pour que les voitures électriques ne roulent pas avec de l'électricité sale produite à partir de charbon".

La tendance générale à la hausse du nombre d'immatriculations a commencé en septembre, lorsque les nouvelles immatriculations ont augmenté de 14% par rapport au même mois de l'année précédente, puis de près de 17% en octobre et de plus de 31% en novembre. Au premier semestre, en revanche, l'ambiance était morose. "Par rapport à 2019, l'année précédant la crise, il restera en 2022 un écart de ventes considérable d'environ 26 pour cent", a résumé le VDA. Les constructeurs ont néanmoins annoncé des milliards de bénéfices au cours des derniers mois.

Avec ce sprint final, "l'année automobile 2022 se termine de manière conciliante, même si le marché dans son ensemble est resté nettement en dessous des attentes", a déclaré Reinhard Zirpel, président de l'Association des constructeurs automobiles internationaux (VDIK). "La capacité de livraison reste un défi, mais elle s'est nettement améliorée. Les constructeurs peuvent progressivement honorer les carnets de commandes actuellement élevés".

Selon Greenpeace, les chiffres d'immatriculation reflètent le problème climatique du transport. "Tant que les ventes de SUV lourds augmenteront d'année en année et que le nombre de voitures immatriculées atteindra sans cesse de nouveaux records, nous nous enfoncerons encore plus dans la crise climatique", a déclaré Marissa Reiserer, spécialiste des transports chez Greenpeace. Près de 30 % des voitures immatriculées en 2022 étaient des 4x4 urbains. Ils représentent ainsi la plus grande part des nouvelles immatriculations. Les constructeurs espèrent réaliser de meilleures marges en vendant des voitures plus grandes./nif/DP/ngu