Lindner veut une réforme de la fiscalité automobile après l'accord sur les voitures à moteur thermique

BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, souhaite réformer la taxation des voitures après l'accord sur l'autorisation des voitures à moteur à combustion au sein de l'UE. Les voitures fonctionnant avec des carburants synthétiques sans impact sur le climat - les "e-fuels" - devraient à l'avenir être moins taxées que les véhicules fonctionnant actuellement à l'essence ou au diesel, a déclaré le président du FDP à l'agence de presse allemande. "Si le carburant est respectueux du climat, alors la fiscalité doit être adaptée, de la taxe sur les véhicules à moteur à la taxe sur l'énergie". Le ministère des Finances présentera un concept à cet effet, a-t-il ajouté.

Le SPD a déclaré qu'il était en principe juste de donner une incitation encore plus forte à la technologie et à l'utilisation respectueuses du climat lors de la taxation des véhicules. "Mais il faut présenter un concept global cohérent de réduction des charges et des subventions en faveur de tous les véhicules respectueux de l'environnement - et non une Lex E-Fuels", a déclaré le vice-président du groupe parlementaire SPD Achim Post au "Handelsblatt".

Pour les Verts, le ministre des Finances du Bade-Wurtemberg, Danyal Bayaz (Verts), a déclaré : "Avant d'introduire la prochaine subvention, il serait plus important de s'attaquer enfin à la prolifération des subventions écologiquement nuisibles dans le droit fiscal". Cela aiderait à protéger le climat et irait également "dans le sens d'une bonne politique réglementaire".

Lindner a reconnu : "Il faudra encore du temps avant de voir de tels véhicules sur les routes et des e-fuels dans les réservoirs. Mais pour les gens et l'économie, le fait que les e-fuels soient taxés moins cher que les carburants fossiles sera une donnée de planification importante".

Le président de l'Institut allemand de recherche économique (DIW), Marcel Fratzscher, a déclaré au "Handelsblatt" que les allégements fiscaux ne devraient être envisagés que pour les technologies prometteuses. "Il est prouvé que les e-fuels sont extrêmement inefficaces, et promouvoir et améliorer une technologie inefficace va à l'encontre de toute logique d'économie de marché et du rôle de l'État".

Après des semaines de lutte sur l'avenir des voitures à moteur à combustion, le gouvernement allemand avait trouvé un compromis avec la Commission européenne vendredi soir. Selon cet accord, les voitures neuves équipées d'un tel moteur pourront continuer à être autorisées à circuler dans l'UE après 2035 si elles sont alimentées par un carburant neutre pour le climat.

Les e-fuels sont produits à l'aide d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, d'eau et de CO2 de l'air. Ils ne libèrent donc pas de gaz supplémentaires nocifs pour le climat, contrairement aux carburants fossiles traditionnels comme l'essence ou le diesel. En raison de la forte consommation d'électricité nécessaire à la production et des coûts de fabrication élevés, il n'est pas encore certain que la production de voitures fonctionnant avec des e-fuels soit vraiment rentable./mfi/tam/DP/he