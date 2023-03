Mercedes veut commencer à construire des bornes de recharge électrique en Allemagne en 2023

STUTTGART (dpa-AFX) - Le constructeur automobile Mercedes-Benz a concrétisé son projet de créer son propre réseau de recharge pour les voitures électriques. Les premières bornes de recharge rapide devraient être construites cette année en Allemagne et en France, a déclaré Franz Reiner, président du directoire de Mercedes-Benz Mobility, à l'agence de presse allemande à Stuttgart. Il n'a pas donné de chiffres plus précis. La construction se déroule très bien, même si aucune borne de recharge n'est encore installée actuellement, a déclaré le chef de la société de financement de Mercedes.

Comme aux États-Unis, les prévisions pour l'Allemagne et la France concernent le quatrième trimestre de l'année. Aux États-Unis, les 20 premiers parcs de recharge - comprenant chacun plusieurs points de recharge - sont prévus cette année. Au début de l'année, Mercedes a annoncé son intention d'installer 10 000 points de recharge rapide pour voitures électriques dans le monde d'ici la fin de la décennie. Les clients de Mercedes doivent avoir un accès privilégié aux points de charge d'une puissance de charge allant jusqu'à 350 kilowatts, par exemple grâce à une fonction de réservation.

L'entreprise investit pour cela un faible montant à un chiffre en milliards d'euros, a déclaré Reiner. Sur les 10 000 points de charge, plus de 2 000 devraient être installés aux États-Unis. Environ le même nombre devrait être installé en Europe, selon Reiner. Le reste se situera en Chine et sur d'autres marchés importants.

"L'infrastructure de recharge a encore un grand potentiel", a déclaré Reiner. "Nous ne pourrons certainement pas tout couvrir avec nos bornes de recharge rapide". Celles-ci sont un complément à l'ensemble de l'infrastructure, a-t-il ajouté. Ce qui est clair, c'est que les projets de Stuttgart ne jouent qu'un rôle mineur dans les objectifs de développement mondiaux - le gouvernement allemand veut à lui seul un million de prises accessibles au public d'ici 2030.

D'autres groupes automobiles travaillent également sur l'infrastructure de recharge. Le groupe américain de voitures électriques Tesla affirme qu'il exploite déjà environ 40 000 points de charge rapide dans le monde. Le groupe VW veut mettre en place, avec des partenaires, plus de 45 000 points de charge haute performance d'ici 2025. En Europe, Mercedes-Benz a une double stratégie : avec ses concurrents BMW, Ford, Hyundai, le groupe Volkswagen avec Audi et Porsche, et BlackRocks en tant qu'investisseur financier, Mercedes exploite le réseau de recharge rapide Ionity, qui compte plus de 1900 bornes de recharge dans 24 pays européens./rwi/DP/zb