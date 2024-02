FRANCFORT (dpa-AFX) - La banque Metzler a relevé la recommandation de BMW de "conserver" à "acheter" et a augmenté son objectif de cours de 110 à 130 euros. L'année 2024 devrait être une année de transition pour tous les constructeurs automobiles allemands, avec au final une croissance nulle et des marges au niveau de l'année précédente, écrit l'analyste Pal Skirta dans une étude sectorielle publiée lundi. Le thème général devrait être le changement vers l'électromobilité, la politique pouvant signaler une volonté de soutien face à la concurrence chinoise. Dans ce contexte, son "top pick" parmi les grandes valeurs est BMW, car le constructeur automobile devrait particulièrement en profiter. M. Skirta a notamment évoqué la stratégie à double voie de BMW, indépendante de la technologie, qui permet une plus grande flexibilité./ck/gl

Publication de l'étude originale : 26.02.2024 / 08:29 / CET Première diffusion de l'étude originale : 26.02.2024 / 08:29 / CET

