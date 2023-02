Mission 'fusion' : les stratégies logicielles des constructeurs automobiles

SUNNYVALE/STUTTGART (dpa-AFX) - Ce n'est évidemment pas un hasard si le constructeur automobile Mercedes-Benz de Stuttgart a choisi le site de Sunnyvale en Californie plutôt que le siège d'Untertürkheim pour sa "mise à jour stratégique". Silicon Valley au lieu de "The Länd" : Au cœur de l'industrie technologique, le président du directoire Ola Källenius et ses collègues ont expliqué mercredi comment leur propre système d'exploitation (MB.OS) devait conduire le groupe vers un "avenir guidé par le logiciel". Un avenir que les autres grands constructeurs allemands souhaitent également s'approprier.

Mercedes-Benz : au milieu de la décennie, le constructeur automobile à l'étoile prévoit de lancer MB.OS, en même temps que la nouvelle plate-forme automobile MMA. L'entreprise a décidé d'être "l'architecte de son propre système d'exploitation", a déclaré le président du directoire Ola Källenius. Le logiciel est une compétence clé pour un constructeur automobile. "Maintenant, nous devons livrer", a déclaré Källenius.

MB.OS sera développé par l'entreprise elle-même afin de garder un contrôle total sur les relations avec les clients et de garantir la protection des données. Il a accès à tous les domaines du véhicule : Infotainment (divertissement et information), fonctions de véhicule et de confort, conduite et chargement, et conduite automatisée. Le système d'exploitation dissocie le matériel du logiciel, ce qui permet d'accélérer les cycles d'innovation et d'augmenter la flexibilité et la vitesse des mises à jour grâce à une connexion via le cloud.

Pour le logiciel automobile, l'entreprise mise sur son expertise interne, mais aussi sur des partenaires sélectionnés. Par exemple, l'application de la plate-forme vidéo YouTube devrait être disponible dans les voitures à l'avenir. Les applications des services de vidéoconférence Webex et Zoom doivent également être intégrées, tout comme le fournisseur de jeux Antstream. En outre, l'important marché chinois devrait être desservi par des contenus du géant en ligne Tencent. En ce qui concerne la conduite automatisée, Mercedes collabore depuis longtemps avec le spécialiste américain Nvidia.

D'ici la fin de la décennie, les ventes de logiciels devraient atteindre un montant élevé de plusieurs milliards d'euros à un chiffre. Dès 2022, le chiffre d'affaires basé sur les logiciels aurait dépassé le milliard d'euros. En 2025, les services numériques devraient générer un milliard d'euros de bénéfices avant intérêts et impôts. Selon ses propres informations, Mercedes investit entre un et deux milliards d'euros par an dans le développement. Au milieu de la décennie, les dépenses en logiciels devraient alors représenter 25% du budget de recherche et développement.

Volkswagen, Audi, Porsche : au sein du groupe VW, le développement d'une activité logicielle est le thème central de l'avenir, parallèlement au développement de l'e-mobilité. Une somme moyenne de plusieurs dizaines de milliards d'euros sera consacrée dans les années à venir à la numérisation et à la mise en réseau des véhicules. La nouvelle division informatique Cariad se concentrera sur le développement de ses propres logiciels automobiles, par exemple pour de meilleures mises à jour sans fil, des services multimédias ou des fonctions pour différents niveaux de conduite assistée, automatisée et plus tard entièrement autonome.

L'objectif est de créer une "colonne vertébrale logicielle pour tous les véhicules du groupe", notamment pour être moins dépendant de Google ou d'Apple et obtenir plus de valeur ajoutée à partir du code programmé en interne. Le logiciel doit assumer des tâches de commande, d'utilisation et de mise en réseau et jouer en outre un rôle important dans la plateforme de mobilité prévue par VW. Il s'agit ici d'interfaces avec les services de navette, l'autopartage complémentaire, les services financiers et d'autres offres.

Mais chez VW, le sujet s'est révélé bien plus complexe qu'on ne le pensait initialement. Depuis plus de deux ans, on parle d'un processus d'apprentissage : il faut du temps pour que le développement prenne vraiment son essor. L'objectif lointain d'un système d'exploitation "évolutif" (VW.OS) sur tous les niveaux d'équipement pour toutes les voitures particulières du plus grand groupe automobile européen est en tout cas loin d'être atteint.

Le président du directoire Herbert Diess, qui a quitté ses fonctions en 2022, avait prévu une plateforme pour les véhicules électriques entièrement numérisés avec VW.OS à partir de 2026. Mais les retards ont fait monter la grogne, en particulier chez les filiales Porsche et Audi, qui ont déclaré que les clients haut de gamme ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps pour de nouvelles fonctionnalités. Des problèmes de coordination et de développement chez Cariad avaient retardé les lancements de modèles. Le successeur de Diess, Oliver Blume, a simplifié la stratégie logicielle. Mais le calendrier du projet central Trinity de VW, qui devait être lancé dans une nouvelle usine à partir de 2026 en tant que modèle le plus important, s'en trouve également perturbé.

BMW: le constructeur munichois souhaite associer matériel et logiciel en collaboration avec de grands groupes informatiques. BMW veille toutefois à conserver la souveraineté sur les données et à pouvoir relier lui-même les systèmes afin de ne pas dépendre de partenaires individuels. "Nous n'avons absolument pas peur des acteurs de la technologie, car nous travaillons avec tous", a déclaré le président du directoire Oliver Zipse en janvier lors du salon technologique CES de Las Vegas. Outre les géants de l'informatique, il s'agit de nombreuses start-ups très spécialisées. Les voitures ne sont pas seulement des smartphones sur roues, elles sont complexes, a expliqué Zipse - un obstacle pour les groupes technologiques établis.

En 2025, BMW prévoit de lancer une nouvelle génération de véhicules axés sur la propulsion électrique et définis par logiciel : la "Nouvelle classe". Le constructeur automobile a donné un aperçu avec la voiture de vision BMW i Vision Dee ("Digital Emotional Experience").

M. Zipse a déclaré que la voiture montrait "ce qui est possible lorsque le matériel et le logiciel fusionnent". L'affichage tête haute projette des informations sur toute la largeur du pare-brise. Et la voiture s'adapte aux habitudes du conducteur - par exemple, elle ouvre automatiquement la porte à l'approche, propose des destinations de navigation et met à disposition des informations, des messages, des entrées de calendrier ou des posts de médias sociaux. Il est même possible de modifier numériquement la couleur de la voiture /rwi/DP/zb.