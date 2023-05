Moins de voitures électriques : les émissions de CO2 des nouvelles immatriculations ont augmenté

FLENSBURG (dpa-AFX) - Les nouvelles voitures immatriculées jusqu'à présent cette année émettent nettement plus de CO2 qu'en 2022. L'Office fédéral allemand de la circulation automobile indique que la valeur moyenne des voitures particulières pour la période de janvier à avril est de 123,2 grammes par kilomètre. En 2022, la moyenne annuelle n'était que de 109,6 grammes.

La raison principale se trouve également dans les statistiques du KBA : la part des voitures purement électriques et des hybrides plug-in a fortement baissé depuis le début de l'année. Alors qu'elles représentaient encore ensemble environ 30 pour cent des nouvelles immatriculations en 2022, elles n'en représentaient plus qu'environ 20 pour cent de janvier à avril. "C'est là que le fait d'avoir réduit les exigences se retourne contre nous", explique Ferdinand Dudenhoffer, expert du secteur. "On a ainsi coupé l'herbe sous le pied de l'hybride rechargeable, qui s'est effondré par rapport à l'année précédente, pourtant très forte".

Comme les voitures purement électriques n'émettent pas du tout de CO2 sur place et que les hybrides plug-in en émettent beaucoup moins que les voitures purement thermiques, du moins selon les chiffres officiels, elles font baisser la moyenne générale. En 2022, les valeurs pour les voitures à combustion pure étaient de 150,5 grammes par kilomètre pour les voitures à essence et même de 168 grammes pour les voitures diesel.

Les statistiques de la KBA montrent également quelles marques présentent en moyenne les émissions de CO2 les plus élevées par kilomètre pour les nouvelles immatriculations de janvier à avril. Pour les voitures particulières, Lamborghini et Rolls Royce sont en tête avec des émissions nettement supérieures à 300 grammes - même si le nombre de nouvelles immatriculations est très faible. Parmi les grandes marques ayant immatriculé au moins 10 000 voitures neuves depuis le début de l'année, Porsche affiche la valeur la plus élevée avec 208,2 grammes.

Les trois grandes marques premium allemandes sont très proches les unes des autres, mais également au-dessus de la moyenne : selon le KBA, Mercedes a une valeur moyenne de 136,4 grammes, Audi 135,5 et BMW 133,7 grammes. VW atteint 129,8 grammes et Opel 114,5./ruc/DP/zb