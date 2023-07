FLENSBURG (dpa-AFX) - Le pourcentage de voitures recalées au contrôle technique régulier a légèrement baissé l'an dernier. Au total, 20,7 % des voitures contrôlées en 2022 dans toute l'Allemagne présentaient des défauts importants ou dangereux ou n'étaient pas sûres pour la circulation, selon les données actuelles de l'Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur. En 2021, ce chiffre était encore de 20,9 % et de 21,1 % il y a deux ans.

Un autre huitième (12,5 pour cent) des voitures présentait des défauts mineurs l'année dernière. C'était 0,3 point de pourcentage de plus que les deux années précédentes. Deux tiers (66,9 %) des voitures ont passé le contrôle technique sans aucune anomalie.

Ce recul est d'autant plus remarquable que l'âge moyen des voitures sur les routes allemandes augmente et que le taux d'échec augmente avec l'âge. Pour les voitures de moins de trois ans, il était de 4,3 pour cent, pour les véhicules de plus de neuf ans, il est de 30,2 pour cent. Dans les statistiques du KBA, cette catégorie représente près de 54 pour cent des 21,7 millions de contrôles techniques effectués l'année dernière et plus de 78 pour cent des véhicules recalés.

En 2022, seules 11 900 voitures ont été jugées totalement dangereuses pour la circulation. Cela représentait 0,05 pour cent des voitures présentées. Elles ne pourront alors plus quitter la cour par leurs propres moyens, comme l'a expliqué un porte-parole du TÜV-Süd. Les contrôleurs ont découvert des défauts dangereux sur environ 116 300 voitures, soit un demi pour cent. Ces véhicules ne peuvent ensuite être ramenés qu'à la maison ou à l'atelier et doivent passer une contre-visite après les réparations. Des défauts importants ont été constatés sur 4,37 millions de voitures, soit 20,1 %. Ces véhicules peuvent encore être conduits, mais doivent, selon le porte-parole, être réparés "immédiatement" et être également amenés à la contre-visite.

Selon les chiffres du KBA, les taux d'échec les plus faibles se trouvent en Saxe avec 18 pour cent, en Thuringe avec 18,1 et en Saxe-Anhalt avec 18,3. Les taux les plus élevés se trouvent dans le Schleswig-Holstein avec 26,1 pour cent, Brême avec 25,5 et Hambourg avec 25,2.

Les motos sont en bien meilleur état que les voitures. Dans la catégorie des motocycles, seuls 8,1 % ont échoué l'année dernière et 88,5 % n'ont présenté aucun défaut /ruc/DP/zb.