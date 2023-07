FLENSBURG (dpa-AFX) - Les voitures purement électriques sont de plus en plus populaires en Allemagne, mais les véhicules à essence défendent leur part des ventes totales de voitures dans le pays. Au cours du premier semestre, un peu plus de 220 000 voitures purement électriques ont été immatriculées, soit 31,7 pour cent de plus que l'année précédente à la même période, a annoncé mercredi l'Office fédéral de l'automobile (KBA). Leur part dans l'ensemble des nouvelles immatriculations de voitures est d'environ 16 pour cent, contre 13,5 pour cent l'année précédente.

Selon le KBA, un peu plus de 1,4 million de voitures ont été immatriculées en Allemagne entre début janvier et fin juin. Cela représente une augmentation de 12,8 pour cent par rapport aux six premiers mois de 2022.

"Le marché allemand des voitures particulières a connu une reprise sensible au premier semestre. Les nouvelles immatriculations ont évolué positivement comme prévu et sont surtout portées par la lente réduction du carnet de commandes", a déclaré Reinhard Zirpel, président de l'Association des constructeurs automobiles internationaux (VDIK). Il a toutefois souligné que le volume du marché était encore loin de celui d'avant la crise de Corona : "Au premier semestre, les nouvelles immatriculations sont restées 16 pour cent en dessous de la moyenne des dix années précédant le début de la crise de Corona".

L'association de l'industrie automobile (VDA) a fait une évaluation similaire de la situation. Selon la VDA, il y a eu au premier semestre une nette augmentation de 32 pour cent des voitures construites en Allemagne (un peu plus de 2,2 millions) - mais là aussi, le niveau d'avant Corona n'a pas encore été retrouvé. "Au vu de la situation économique globale et de l'évolution des entrées de commandes, il faut s'attendre à ce que les taux de croissance élevés s'affaiblissent prochainement", a déclaré la présidente de l'association Hildegard Müller à l'agence de presse allemande.

Les grands perdants de ces derniers mois sont les hybrides plug-in. Depuis le début de l'année, il n'y a plus d'exigence pour ces modèles.

- Ils ne sont donc plus guère achetés. Leur part des nouveaux véhicules

voitures immatriculées était inférieure à six pour cent au cours des six derniers mois. Si près de 140 000 hybrides rechargeables ont été immatriculés au premier semestre 2022, ils n'étaient plus que 80 000 cette année.

Le passage des moteurs à combustion aux véhicules électriques est l'un des éléments importants de la transition souhaitée dans le domaine des transports. Après le changement d'année, les ventes de voitures électriques ont toutefois chuté après la réduction des exigences de l'Etat. Entre-temps, les ventes et les nouvelles immatriculations de véhicules à batterie se sont fortement redressées. "Au cours des six premiers mois, ce type de propulsion a connu une augmentation de 31,7 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente, aucun autre type de propulsion n'a atteint un tel niveau au cours de la même période", a fait savoir le KBA.

L'augmentation des ventes de véhicules électriques n'a toutefois pas permis de faire baisser les émissions moyennes de CO2 des véhicules nouvellement immatriculés. Selon les données du KBA, les émissions moyennes de CO2 des voitures nouvellement immatriculées au premier semestre 2023 s'élèvent à 121 grammes par kilomètre, soit un peu plus qu'au premier semestre 2022. Entre 2019 (157 grammes par kilomètre) et 2022 (109,6 grammes par kilomètre), cette valeur avait baissé de manière constante.

Cela pourrait s'expliquer par le fait que les SUV, considérés par les critiques comme particulièrement nocifs pour le climat, continuent d'avoir la cote auprès des acheteurs de voitures. Ce segment est le plus demandé depuis des mois, au premier semestre, il représentait environ 30 % de toutes les nouvelles immatriculations. En juin 2023, les nouvelles immatriculations de ce type de voitures ont augmenté de 31,6 pour cent par rapport à juin 2022./nif/DP/he