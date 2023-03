Nombre de points de charge en nette augmentation - objectif encore lointain

BERLIN (dpa-AFX) - Le nombre de points de charge pour les voitures électriques a augmenté en Allemagne l'an dernier, mais le développement devrait être beaucoup plus rapide pour atteindre les objectifs du gouvernement fédéral. Plus de 80 500 points de charge publics étaient installés dans le pays au 1er janvier, a annoncé mardi l'Association allemande de l'énergie et de l'eau (BDEW) sur la base des données actuelles de l'Agence fédérale des réseaux. C'est environ 35% de plus que l'année dernière à la même date.

La puissance installée a augmenté encore plus fortement - de plus de 40% pour atteindre 2,47 gigawatts (GW). Cela s'explique par le taux de croissance élevé des points de charge dits ultra-rapides, dont la puissance de charge est supérieure à 150 kilowatts (kW). "Ces chiffres montrent clairement qu'il y a eu un énorme bond technologique en matière de puissance de charge", a déclaré mardi la présidente du conseil d'administration de BDEW, Kerstin Andreae. "Les véhicules peuvent se charger de plus en plus rapidement, les opérateurs de bornes de recharge adaptent leur technologie en conséquence et proposent la puissance de charge la plus élevée".

Le gouvernement fédéral souhaite voir environ un million de points de charge publics en service d'ici la fin de la décennie. Pour ce faire, plus de 131 000 points devraient être ajoutés chaque année à partir de cette année. Ce serait nettement plus que le nombre total actuel. Un réseau de recharge bien développé est considéré comme une condition préalable importante à la mobilité électrique sur les routes /maa/DP/tih.