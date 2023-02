PCA : chute du marché automobile chinois après le Nouvel An en janvier

PEKIN (dpa-AFX) - La réticence des acheteurs pendant le Nouvel An chinois a fait chuter le marché automobile du pays en janvier. Le mois dernier, 1,29 million de véhicules ont été vendus par rapport à l'année précédente, soit une baisse d'environ 38% par rapport à l'année précédente, a annoncé mercredi l'association professionnelle PCA. La veille, l'association avait déjà publié des données provisoires.

Les ventes de voitures plus écologiques ont démarré lentement. Les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables ont chuté de plus de 48% en janvier par rapport au mois précédent. L'association a expliqué cette baisse par la suppression des subventions pour certains véhicules électriques. De nombreux clients avaient donc déjà avancé leurs achats au dernier trimestre 2022.

De plus, à l'occasion du Nouvel An chinois, les gens ont pu voyager librement en Chine pour la première fois depuis 2020, après la levée des restrictions Corona dans le pays. En conséquence, de nombreuses chaînes de production ont été arrêtées plus longtemps que d'habitude et seuls quelques concessionnaires automobiles sont restés ouverts./tav/jha/