PCA : le marché automobile chinois se redresse en février

PEKIN (dpa-AFX) - Le marché automobile chinois s'est redressé en février. Le mois dernier, 1,36 million de voitures particulières ont été vendues, soit 9% de plus que l'an dernier à la même période, a annoncé mardi l'association professionnelle PCA sur la base de données provisoires. En janvier, le chiffre avait chuté, mais cela était également dû au Nouvel An chinois et à une vague de Corona qui a déferlé sur le pays après la fin de la politique de pandémie stricte du gouvernement.

Les ventes de voitures à motorisation alternative se sont également redressées. Les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables ont atteint 438 000 unités en février, soit une hausse de 59% en glissement annuel.

La Chine est le plus grand marché automobile du monde et, en tant que tel, le plus important marché individuel pour les constructeurs allemands Volkswagen (y compris Audi et Porsche < DE000PAG9113 >), BMW et Mercedes-Benz./mis/stk