Plus de voitures électriques occupent les dépanneurs ADAC

MUNICH (dpa-AFX) - Le service d'assistance routière de l'ADAC a connu une légère baisse de ses interventions l'an dernier en raison de la douceur de l'hiver. Mais les pannes de voitures électriques ont nettement augmenté, a annoncé l'association mardi à Munich : En 2022, les dépanneurs ont dû intervenir 52 000 fois sur des véhicules électriques et hybrides en panne. Dans ce cas, la part des pannes de batterie de démarrage dépasse même largement les 50 pour cent.

Dans le cadre d'un test pratique, l'ADAC examine actuellement l'aptitude à l'emploi de chargeurs rapides mobiles pour recharger les voitures à batterie déchargées. "En raison de l'augmentation rapide du nombre de véhicules électriques et des faiblesses actuelles dans la gestion des batteries de nombreuses voitures électriques, le club s'attend à une augmentation significative du nombre de pannes". Selon l'Office fédéral allemand des véhicules à moteur, un peu plus d'un million de voitures entièrement électriques et 865 000 hybrides rechargeables étaient en circulation en Allemagne fin 2022 - la plupart d'entre elles ayant été immatriculées au cours des trois dernières années.

Au total, le service d'assistance routière de l'ADAC a été appelé plus de 3,41 millions de fois en 2022. Cela représentait près de 80 000 interventions de moins que l'année précédente. "La cause de panne la plus fréquente reste la batterie défectueuse avec 43%, devant les dommages au moteur ou à la gestion du moteur avec près de 24%", a encore indiqué le club. Pour les 21 millions de membres du club, l'assistance est comprise dans la cotisation.

L'assistance vélo de l'ADAC, lancée en juin dans toute l'Allemagne, avait permis de remettre en état 5500 vélos défectueux sur place à la fin de l'année. "La cause la plus fréquente était la crevaison classique (77%).

Douze pour cent des pannes sont déjà signalées numériquement via l'application ADAC Pannenhilfe. Cela permet d'éviter les files d'attente pénibles dans les phases de forte affluence et de raccourcir le processus dans son ensemble.

L'ADAC teste trois possibilités pour améliorer la sécurité sur les lieux des pannes : Des alertes de danger numériques envoyées aux véhicules équipés à proximité, des alertes via les services d'information routière sur les GPS traditionnels ou des avertissements sonores automatiques du véhicule de dépannage en cas de risque de collision.