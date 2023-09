FLENSBURG (dpa-AFX) - La part des voitures purement électriques dans les nouvelles immatriculations en Allemagne a atteint en août le deuxième plus haut niveau jamais enregistré en un mois. 86 649 véhicules électriques à batterie ont été mis sur les routes le mois dernier, a annoncé mardi l'Office fédéral de l'automobile (KBA). Près de 32 pour cent de toutes les nouvelles voitures particulières immatriculées étaient ainsi en circulation. C'est plus du double de la valeur de l'année précédente et, selon le KBA, le deuxième pourcentage le plus élevé jamais atteint en un mois.

La dernière fois que cette proportion était un peu plus élevée, c'était en décembre dernier, avec environ un tiers. A l'époque, un nombre particulièrement élevé de véhicules électriques avaient été immatriculés pour bénéficier de l'exigence plus élevée qui a été modifiée au début de l'année.

Selon EY, c'est un effet similaire qui est à l'origine de la poussée actuelle : la forte croissance est principalement due aux nouvelles immatriculations de dernière minute de propriétaires professionnels. Le 1er septembre, les exigences de l'État à leur égard ont pris fin.

La forte croissance des voitures électriques n'est donc "une bonne nouvelle qu'à première vue", a fait savoir Constantin Gall, expert chez EY. Près de 70 pour cent des nouvelles voitures électriques immatriculées sont détenues par des professionnels. "Si l'achat d'une voiture électrique est nettement moins intéressant pour ce groupe de clients important à partir de septembre, cela se reflétera dans les nouvelles immatriculations au cours des prochains mois. C'est alors que le réveil sera brutal".

L'Association internationale des propriétaires de véhicules automobiles a également souligné que le nombre élevé d'immatriculations commerciales de BEV ne devait pas faire oublier "que le marché des véhicules électriques ne connaît plus une croissance aussi dynamique qu'auparavant", comme l'a fait savoir le président de l'association Reinhard Zirpel. "Il est donc urgent de mettre en place un nouveau concept global avec des conditions financières adaptées pour les propulsions alternatives".

En ce qui concerne le marché global, les nombreuses nouvelles voitures électriques ont entraîné une nette croissance. Au total, 273 417 voitures particulières ont été immatriculées en août selon le KBA. C'est plus de 37 pour cent de plus que l'année dernière au même mois.