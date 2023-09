MUNICH/STRASSKIRCHEN (dpa-AFX) - C'est dimanche que l'on décidera si une initiative citoyenne bloque la construction d'une grande usine de batteries de BMW pour 600 000 accumulateurs haute tension par an en Basse-Bavière. Jusqu'à 18 heures, environ 2700 électeurs sont appelés à voter à Straskirchen. Le résultat est attendu quelques heures plus tard.

C'est l'initiative citoyenne "Lebenswerter Gäuboden", qui s'oppose à l'usine, qui a obtenu que le référendum ait lieu. Les conseils municipaux de Straskirchen et d'Irlbach, sur le territoire desquels l'usine doit être construite, avaient en revanche approuvé à l'unanimité le projet d'implantation. Une autre initiative citoyenne milite en faveur de l'usine, et BMW fait bien sûr aussi de la publicité pour l'implantation.

Les opposants à l'usine critiquent entre autres le fait qu'une centaine d'hectares des meilleures terres agricoles seraient détruits pour la construction de l'usine. En outre, l'usine entraînerait un trafic supplémentaire important. Les emplois créés ne convainquent pas non plus les opposants : "Chaque emploi "de qualité" chez BMW signifie un emploi manquant dans d'autres entreprises", peut-on lire sur leur site Internet. Ils reçoivent entre autres le soutien de l'association BUND Naturschutz, qui estime que les possibilités d'une variante économe en surface ne sont pas encore épuisées.

Le premier maire de Strasbourg, Christian Hirtreiter, s'est clairement positionné en faveur de l'usine. BMW est synonyme de travail et de prospérité non seulement pour les communes, mais aussi pour toute la région. Les entreprises locales en profitent également, a-t-il récemment déclaré. En outre, des centaines d'emplois ont récemment été perdus dans d'autres entreprises de la région.

BMW veut utiliser les batteries produites à Straskirchen pour approvisionner ses usines de Dingolfing, Ratisbonne et Munich. Directement et avec des camions électriques via les autoroutes A3 et A92 toutes proches. Ilka Horstmeier, membre du directoire, a récemment souligné l'effet de signal de la décision citoyenne au-delà de l'usine : "De nombreuses entreprises vont regarder de près si les gens veulent encore investir dans des technologies durables et dans des emplois d'avenir en Bavière", a-t-elle déclaré. En cas de non des citoyens, BMW a annoncé qu'il déménagerait - probablement vers un site en dehors de la Bavière.

BMW reçoit également le soutien du DGB bavarois. Son président, Bernhard Stiedl, a souligné vendredi que l'investissement était nécessaire pour garantir les emplois et pouvoir travailler dans le domaine des énergies renouvelables.