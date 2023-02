Projet de nouvelle norme antipollution : Wissing met en garde contre une réglementation européenne trop stricte

BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, a mis en garde contre une réglementation trop stricte et des suppressions d'emplois, en référence aux projets de la Commission européenne sur la norme antipollution Euro 7. "La réglementation doit encourager la mobilité, pas l'empêcher", a déclaré lundi le politicien du FDP à l'agence de presse allemande à Berlin. La pénurie systématique due à la réglementation ne menace pas seulement la poursuite de la montée en puissance de l'e-mobilité, mais aussi, de plus en plus, d'innombrables emplois.

"Si les véhicules deviennent de plus en plus chers sans que cela ne s'accompagne d'une meilleure protection de l'environnement, la mobilité deviendra un produit de luxe", a déclaré Wissing. "Nous avons besoin de participer à la mobilité individuelle sur le territoire - à l'avenir également".

En novembre, la Commission européenne avait présenté ses propositions pour un renforcement des normes antipollution. Le trafic routier est la plus grande source de pollution atmosphérique dans les villes. Les nouvelles normes devraient garantir des véhicules plus propres sur les routes et une meilleure qualité de l'air pour protéger la santé des citoyens et l'environnement. Euro 7 devrait par exemple permettre de réduire les émissions d'oxyde d'azote des voitures de 35% d'ici 2035, et de plus de 50% pour les bus et les camions.

"Lorsque l'industrie automobile met en garde contre le fait que la réglementation rend les véhicules inutilement plus chers et entrave l'accélération de l'e-mobilité, cela doit être pris très au sérieux", a déclaré Wissing. "La Commission européenne ne peut pas d'un côté exiger des objectifs élevés de protection du climat et de l'autre empêcher leur réalisation par la réglementation". Selon lui, le moteur à combustion interne peut combiner protection du climat et mobilité grâce aux carburants synthétiques. "L'Europe ne doit pas empêcher cette solution technologique".

Les Länder automobiles de Bavière, Bade-Wurtemberg et Basse-Saxe avaient demandé au gouvernement fédéral de ne pas accepter les projets de la Commission européenne concernant la norme antipollution Euro 7. Les trois Länder craignent des inconvénients majeurs pour l'industrie automobile allemande en cas de mise en œuvre, selon une lettre adressée par les trois ministres-présidents au chancelier Olaf Scholz (SPD), dont la dpa a eu connaissance.

La nouvelle directive sur les émissions doit s'appliquer aux véhicules nouvellement immatriculés à partir de juillet 2025. Le Parlement européen et les Etats membres doivent encore approuver les propositions de la Commission. Les négociations sont actuellement en cours. La prochaine étape consistera pour les pays de l'UE et le Parlement à se mettre d'accord avant que les règles n'entrent en vigueur. En théorie, la proposition de la Commission peut donc encore être modifiée /hoe/DP/jha.