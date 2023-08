BERLIN/MUNICH (dpa-AFX) - Les voitures électriques doivent jouer un rôle important pour atteindre les objectifs climatiques dans le domaine des transports - mais elles sont souvent encore plus chères à l'achat que les voitures à combustion. Le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) mise également sur un "effet voiture de fonction" pour obtenir davantage de voitures électriques d'occasion à des prix d'achat plus avantageux. "Le marché de l'occasion pour les véhicules électriques est pour l'instant principalement alimenté par le marché des voitures de fonction", a déclaré Wissing à l'agence de presse allemande. "De très nombreuses voitures électriques immatriculées sont des voitures de fonction".

Ces flottes se renouvellent plus rapidement, ce qui crée un marché de l'occasion. "Nous ne parlons pas non plus de grosses berlines, comme beaucoup le pensent. La voiture de fonction classique est un véhicule standard".

Le prix moyen des voitures électriques neuves se situe actuellement à plus de 40 000 euros, selon Wissing. Il n'y a pas encore une offre suffisante de voitures d'occasion, a-t-il ajouté. "Mais nous devons répondre à la question suivante : comment, par exemple, l'infirmier et l'infirmière à la campagne se rendent-ils à l'hôpital à des heures flexibles ?", a déclaré Wissing. "Je ne peux pas dire aux gens : achetez une voiture électrique pour 40 000 euros. Ou : prenez le bus s'il n'y a que des horaires clairsemés".

Les réglementations sur les voitures de service ont toujours été une chance de mettre rapidement des véhicules modernes sur le marché, a déclaré le ministre. Le fait que le marché de l'occasion des véhicules électriques se nourrisse actuellement surtout du marché des voitures de fonction "devrait également être pris en compte par ceux qui veulent d'une part faire avancer la protection du climat grâce à l'électromobilité et qui exigent d'autre part que nous supprimions les voitures de fonction". Wissing fait allusion aux demandes de suppression des avantages fiscaux pour les voitures de fonction.

Le marché de l'occasion des voitures purement électriques n'a toutefois guère progressé récemment en Allemagne. Au premier semestre, elles ne représentaient que 1,25 pour cent des immatriculations de véhicules, soit une baisse minime par rapport à la même période de l'année précédente. La raison principale est qu'il n'y a tout simplement pas encore assez d'anciennes voitures électriques dans le parc automobile.

Il faudra encore un certain temps avant que cela ne change. Thomas Peckruhn, vice-président de l'association centrale de l'industrie automobile allemande (ZDK), s'attend à une offre plus importante de véhicules électriques d'occasion à partir de 2024 ou 2025, lorsque les retours de leasing des années précédentes arriveront sur le marché.

Jusqu'à présent, les voitures purement électriques sont plus souvent vendues à des particuliers que la moyenne. Mais cela aussi freine leur arrivée sur le marché de l'occasion, car selon l'observateur du marché DAT, les particuliers conservent leurs véhicules en moyenne plus longtemps.

Au cours du premier semestre de cette année, les voitures purement électriques étaient plus populaires auprès des particuliers, avec une part de 20,3 pour cent des nouvelles immatriculations, qu'auprès des entreprises, où elles représentaient 13,6 pour cent, comme le montrent les chiffres de l'Office fédéral allemand de la circulation automobile. Même si l'on exclut les concessionnaires, les loueurs et les constructeurs automobiles, le taux de voitures électriques parmi les nouvelles voitures de société reste, avec 17,7 pour cent, nettement inférieur à celui des voitures privées.

Selon une enquête récente de la DAT auprès des conducteurs de voitures de fonction, les véhicules purement électriques ne représentent que 6% des flottes d'entreprise. Mais pour 19 % des conducteurs de voitures de fonction, elles sont le choix le plus probable pour leur prochain véhicule, notamment en raison des avantages fiscaux. Mais même ce chiffre serait encore inférieur à celui des voitures privées.

Le ministre des Transports Wissing a souligné, dans l'optique de l'évolution vers de nouvelles motorisations respectueuses du climat : "Nous sommes confrontés à la question de savoir comment rendre le transport individuel abordable à l'avenir pour chacune et chacun". C'est pourquoi il s'engage pour "l'ouverture technologique". "Aussi parce que nous voyons que les véhicules électriques ne sont actuellement pas accessibles à beaucoup en termes de prix".

Wissing a ajouté : "Nous n'atteindrons pas notre but avec la seule mobilité électrique et c'est pourquoi nous avons toujours besoin d'une concurrence entre les technologies". Il faudrait donc se mettre d'accord pour que toutes les technologies restent ouvertes et que la question de l'efficacité et de la rentabilité soit résolue par la concurrence. "Les citoyens doivent pouvoir choisir l'offre la plus avantageuse et la meilleure pour eux". Pour cela, il faut une concurrence ouverte aux technologies. "L'industrie automobile doit veiller à ce que les offres soient bonnes. Les constructeurs automobiles allemands ont déjà prouvé de manière impressionnante qu'ils en sont capables. "

Concrètement, Wissing s'engage également en faveur des carburants artificiels neutres pour le climat à base d'électricité (e-fuels). Ils sont actuellement encore loin d'être utilisés en masse./sam/hoe/ruc/DP/zb