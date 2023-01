Réunion au sommet sur l'avenir du secteur automobile à la chancellerie

Le ministre de l'Economie et des Finances, Jean-Marc Ayrault, a annoncé mardi qu'il allait organiser une conférence sur l'avenir de l'industrie automobile à la Chancellerie. Des représentants de l'économie, des salariés, de la science, des Länder et des communes doivent participer au premier entretien de la plate-forme stratégique "Transformation de l'économie automobile et de la mobilité". Il devrait s'agir avant tout d'un échange de vues.

Selon le gouvernement fédéral, l'objectif de la neutralité climatique tout en préservant la création de valeur et l'emploi en Allemagne est au centre des préoccupations. La neutralité climatique signifie que la quantité de gaz à effet de serre émise est limitée à celle qui peut être absorbée. L'Allemagne veut atteindre cet objectif d'ici 2045.

Outre Scholz, le ministre de l'Économie Robert Habeck, la ministre de l'Environnement Steffi Lemke, le ministre des Finances Christian Lindner, le ministre des Transports Volker Wissing et le ministre du Travail Hubertus Heil doivent participer au nom du gouvernement fédéral.

Les dirigeants des groupes automobiles Mercedes, Volkswagen et BMW, Ola Källenius, Oliver Blume et Oliver Zipse, sont également attendus. Le chef du gouvernement de Basse-Saxe, Stephan Weil, qui préside actuellement la conférence des ministres-présidents, devrait également être présent. Des représentants des fournisseurs et le président du syndicat IG-Metall, Jörg Hofmann, sont également invités./hrz/DP/jha