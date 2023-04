SHANGHAI/Le salon de l'automobile de Shanghai s'ouvre - Les Allemands veulent rattraper leur retard

SHANGHAI (dpa-AFX) - L'important salon automobile de Shanghai s'est ouvert mardi sur une déclaration de guerre des constructeurs allemands. Volkswagen a déclaré à l'ouverture du salon que sa stratégie d'électrification pour le marché chinois allait être "menée tambour battant". VW va accélérer ses processus de décision et de développement en Chine, a souligné le président du groupe Oliver Blume.

Volkswagen et l'industrie automobile allemande dans son ensemble se trouvent dans une situation difficile en Chine. Environ une voiture sur quatre vendue en Chine est déjà électrique. Mais contrairement aux moteurs à combustion, les marques allemandes n'ont jusqu'à présent guère joué de rôle dans le domaine des voitures électriques en Chine. Ce sont les marques locales qui dominent.

Volkswagen avait programmé la première mondiale de sa nouvelle ID.7 la veille du salon. La société de Wolfsburg fonde de grands espoirs sur sa nouvelle berline électrique en Chine. Quant à Mercedes, elle a présenté pour la première fois lundi soir à Shanghai une variante entièrement électrique de sa marque de luxe Maybach.

L'expert du secteur Ferdinand Dudenhöffer estime que les Allemands sont confrontés à de grands défis. Rien qu'au mois de mars, les ventes de voitures purement thermiques en Chine ont baissé d'environ un pour cent, alors que les ventes de voitures purement électriques et de véhicules hybrides rechargeables (NEV) ont augmenté de plus d'un quart, a-t-il expliqué. Selon Dudenhöffer, la guerre des prix qui fait rage sur le marché chinois donne également du fil à retordre aux Allemands. "Tesla et les Chinois ont une longueur d'avance en termes de prix et de coûts", explique-t-il.

Les moteurs à combustion permettent certes de gagner encore beaucoup d'argent en Chine. "Mais si l'on ne veut pas perdre les clients, il faut faire des concessions significatives en termes de prix et donc de marge pour les voitures électriques". Les constructeurs automobiles occidentaux doivent recalibrer leurs processus de production pour les voitures électriques, explique Dudenhöffer. Ceux qui continuent simplement à appliquer la stratégie de prix et de production actuelle perdront des clients./jpt/DP/zb