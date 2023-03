Scholz estime que la balle est dans le camp de la Commission européenne dans le débat sur l'abandon des véhicules à moteur thermique

MESEBERG (dpa-AFX) - Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) estime que la balle est dans le camp de la Commission européenne dans le débat sur l'interdiction des nouvelles voitures à moteur thermique après 2035. M. Scholz a déclaré lundi, à l'issue de la réunion du cabinet à Meseberg, que le gouvernement allemand était d'accord pour dire qu'il s'attendait à ce que la Commission européenne fasse une proposition sur la manière dont les carburants électriques pourraient être utilisés après 2035. Cela a déjà été rendu "politiquement efficace" l'année dernière, en étroite discussion avec la Commission. "Et maintenant, il s'agit de faire en sorte qu'il soit clair que cela arrivera effectivement".

Le ministre des Finances et chef du FDP, Christian Lindner, a déclaré que pour le FDP, l'ouverture technologique était un bien précieux. "Cela signifie qu'aucune décision politique définitive ne sera prise concernant les systèmes de propulsion des voitures particulières". C'est dans ce contexte et dans cet esprit que nous nous sommes engagés dans le processus décisionnel européen. Actuellement, il n'y a aucune certitude juridique que les véhicules à essence ou diesel pourront effectivement être immatriculés après 2035 s'ils sont alimentés en "écocarburant". "Nous avons besoin de ce lien juridiquement sûr et clair entre la décision sur les valeurs limites de la flotte et la possibilité de nouvelles immatriculations".

Le vote de l'UE sur l'interdiction prévue des nouvelles voitures à moteur à combustion à partir de 2035 avait été reporté vendredi en raison de demandes supplémentaires de l'Allemagne. Le ministre des Transports Volker Wissing (FDP) avait déclaré que l'Allemagne ne pouvait pas accepter une telle suppression globale des véhicules à combustion à l'heure actuelle. La Commission européenne doit, comme elle s'y est engagée, présenter une proposition sur la manière dont les carburants synthétiques neutres sur le plan climatique, appelés e-fuels, pourront être utilisés dans les moteurs à combustion après 2035./tam/DP/stw