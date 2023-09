BERLIN (dpa-AFX) - Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) a réaffirmé l'importance du libre-échange. "Bien sûr, nous avons remarqué ces dernières années à quel point la dépendance unilatérale peut être dangereuse", a-t-il déclaré jeudi soir à Berlin lors d'un événement organisé par BMW, en faisant référence à la dépendance au gaz russe.

"La réponse à cela ne peut toutefois pas être de se limiter aux seuls pays amis dans le commerce". La réponse doit plutôt être de se positionner plus largement, a déclaré Scholz à l'occasion du centenaire de la première moto BMW. "Pas moins, mais plus de débouchés, pas moins, mais plus de commerce avec différents marchés", a demandé le chancelier. Il a fait référence aux accords de libre-échange déjà conclus par l'UE avec le Kenya et la Nouvelle-Zélande et aux efforts d'un traité avec les pays sud-américains du Mercosur.

BMW a célébré dans l'usine de motos de Spandau la présentation de la première moto BMW R 32 lors du salon international de l'automobile de Berlin le 28 septembre 1923. Le groupe produit des deux-roues dans la capitale depuis 1969 et y emploie, selon ses propres informations, quelque 4000 personnes.

"BMW Motorrad reste non seulement un partenaire fort de la ville de Berlin, mais nous renforçons encore notre engagement", a déclaré le soir le président du groupe Oliver Zipse en direction du maire régnant, Kai Wegner (CDU), également présent. Le patron de BMW a évoqué l'ouverture d'un centre de visite pour les personnes intéressées sur le site de Spandau /maa/DP/he.