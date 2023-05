Selon une analyse, VW et BMW rattrapent leur retard dans le virage vers les voitures électriques

WASHINGTON (dpa-AFX) - L'association internationale de recherche environnementale ICCT atteste que BMW et Volkswagen ont fait de grands progrès dans le passage des moteurs à combustion aux moteurs électriques. Les constructeurs automobiles allemands se sont classés respectivement à la troisième et à la quatrième place de l'évaluation globale des trois catégories "domination du marché", "performance technologique" et "vision stratégique", selon le rapport "Global Automaker Rating 2022" publié mercredi.

Dans ce classement, l'organisation basée à Washington a évalué, sur la base de dix critères spécialement élaborés, le succès des 20 plus grands constructeurs automobiles mondiaux dans la transition vers des véhicules sans émissions.

Selon l'ICCT, le rapport s'appuie notamment sur une base de données concernant les ventes de voitures électriques et leurs principales spécifications sur les marchés de la Chine, des Etats-Unis, de l'Union européenne, du Japon, de l'Inde et de la République de Corée en 2022. Les 20 constructeurs représentaient 89 pour cent des ventes sur ces six marchés et 65 pour cent des ventes mondiales, est-il précisé.

BMW a terminé à la troisième place du classement général, en tant que meilleur groupe européen, avec 56 points sur 100. VW a suivi de près, avec 53 points, à la quatrième place. Le constructeur de voitures électriques Tesla est arrivé en tête avec 83 points, suivi par le constructeur automobile chinois BYD avec 73 points. Loin derrière ses concurrents, le groupe japonais Toyota s'est classé 15e avec 30 points, Suzuki étant le dernier.

En ce qui concerne le scandale du diesel chez Volkswagen en 2015, l'ICCT a salué les progrès rapides de l'entreprise. "Si l'on considère que le scandale du Dieselgate ne remonte qu'à sept ans, il est remarquable de voir comment VW devient un sérieux pionnier dans la transition vers des véhicules 100 % sans émissions", a déclaré Rachel Muncrief, directrice exécutive de l'ICCT, citée dans un communiqué. L'association avait contribué de manière décisive, avec les autorités environnementales américaines, à ce que l'affaire du diesel soit révélée en premier lieu aux États-Unis à l'automne 2015.

Malgré le développement du tournant de la mobilité électrique, chaque constructeur a encore du travail à faire, a souligné l'ICCT. Tesla doit par exemple proposer davantage de modèles dans toutes les grandes catégories. En outre, seule la moitié des constructeurs automobiles ont vendu au moins une voiture sur dix sans émissions en 2022.

Selon les estimations de l'ICCT, pour limiter le réchauffement de la planète à moins de deux degrés conformément aux objectifs climatiques de Paris, la part des ventes de voitures et de monospaces sans émissions devrait atteindre 77 pour cent d'ici 2030. Pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré, des mesures supplémentaires sont nécessaires. C'est l'objectif que s'est fixé la communauté internationale lors des dernières conférences sur le climat, afin d'éviter les pires conséquences du changement climatique./sza/DP/stk