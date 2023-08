COBURG (dpa-AFX) - Selon un nouveau sondage, les voitures autonomes, sans personne derrière le volant, suscitent le scepticisme, voire le rejet, d'une grande partie de la population. Près d'un tiers de la population allemande s'oppose à la conduite autonome, indépendamment du fait que le risque d'accident diminue ou augmente. C'est ce qu'a déterminé l'institut de sondage Yougov à la demande de l'assurance HUK Coburg, qui a publié les résultats jeudi.

Les démoscopes ont interrogé les 4042 participants en janvier et février pour une étude de mobilité publiée chaque année par l'assurance. Même en supposant que le risque d'accident n'augmente pas, seule une minorité de 47 pour cent serait favorable à la conduite autonome.

Les femmes sont nettement plus sceptiques que les hommes : 55 pour cent des hommes n'auraient pas d'objection si le risque d'accident restait inchangé, mais seulement 39 pour cent des femmes. De même, l'opposition est beaucoup plus forte chez les personnes âgées de 55 ans et plus que chez les jeunes de moins de 55 ans.

L'enquête a en outre révélé que les conducteurs de voitures électriques sont manifestement beaucoup plus ouverts à la conduite autonome que la majorité des conducteurs de voitures conventionnelles : seuls 17 pour cent des conducteurs de voitures électriques sont en principe opposés aux véhicules entièrement automatisés.

Les différences régionales sont également frappantes : Dans le Schleswig-Holstein, 40 % des personnes interrogées sont opposées aux véhicules pilotés par ordinateur, alors qu'en Sarre et en Bavière, la proportion d'opposants n'était que de 24 et 28 % respectivement./cho/DP/zb