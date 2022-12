Tesla envoie le patron de Shanghai et ses assistants pour relancer la production américaine.

Le chef de Tesla Inc. en Chine, Tom Zhu, et une équipe de ses subordonnés ont été amenés à résoudre des problèmes de production aux États-Unis, alimentant les discussions entre collègues sur le fait qu'il est en train d'être préparé pour un rôle plus important à un moment où le chef exécutif Elon Musk a été distrait par Twitter.

Tom Zhu, qui dirige les opérations de Tesla en Asie, s'est rendu avec une équipe comprenant le directeur de la gigafactory de Shanghai, Song Gang, dans les usines de Tesla en Californie et au Texas, et s'y trouvait pas plus tard que la semaine dernière, selon deux personnes ayant connaissance de l'affaire. Toutes deux ont demandé à ne pas être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaire écrites de Reuters envoyées à ses comptes de relations avec les médias de Shanghai et du monde entier. Musk n'a pas répondu à l'e-mail de Reuters demandant des commentaires pour cette histoire. Zhu et Song n'ont pas pu être joints pour un commentaire.

Sous la direction de Zhu, Tesla Shanghai a fortement rebondi après les arrêts de production de cette année pour rapprocher Tesla de son objectif de croissance de 50 % de la production pour 2022. Les analystes s'attendent à ce que la production soit inférieure de près de 45 %, sur la base des prévisions pour le quatrième trimestre qui vient de s'achever.

Zhu et d'autres personnes ont effectué leur premier voyage aux États-Unis pour Tesla cette année au mois d'août, a déclaré l'une des personnes, à un moment où l'entreprise y a quelques rôles de gestion clés non pourvus.

Parmi les projets sur lesquels l'équipe de Shanghai a travaillé figure le Cybertruck, le prochain modèle de Tesla, longtemps retardé, a déclaré une troisième personne.

L'usine Tesla d'Austin accélère la production du Model Y et prépare le Cybertruck. L'usine de Fremont se prépare à lancer une nouvelle version du Model 3, dont la production débutera à Shanghai l'année prochaine, a rapporté Reuters.

Certains investisseurs et analystes de Tesla se sont inquiétés de la distraction de Musk après l'acquisition de Twitter en octobre et de la profondeur du banc de cadres de la société de voitures électriques.

Bloomberg a rapporté ce mois-ci que Zhu aidait à diriger l'usine d'Austin. Toutefois, les collègues de Zhu à Shanghai pensent qu'il est en lice pour un rôle plus important et plus étendu chez Tesla, ont déclaré les deux personnes.

Un proche collaborateur de Zhu à Shanghai a fait circuler un poème d'adieu pour le patron chinois ces dernières semaines sur les médias sociaux, anticipant sa nouvelle affectation, selon le message examiné par Reuters.

L'ÉQUIPE DE SHANGHAI SUR LA ROUTE

À l'usine d'Austin, des ingénieurs chinois ont été vus par des personnes de l'usine travaillant dans la zone réservée au développement du Cybertruck et des batteries, a déclaré une troisième personne ayant connaissance des opérations sur place. Tesla a prévu de produire le Cybertruck l'année prochaine.

À Fremont en Californie, des employés chinois ont travaillé sur des assemblages de dessous de caisse de la Model Y, selon une autre personne ayant connaissance de leur travail là-bas.

Lorsque Tesla a publié une photo sur Twitter vendredi pour célébrer le fait qu'Austin a atteint un nouveau jalon de production de 3 000 Model Y en une semaine - toujours moins d'un tiers de la production hebdomadaire de Shanghai au dernier trimestre - Zhu a été montré souriant avec des centaines de personnes dans l'usine.

Zhu, qui est né en Chine mais possède désormais un passeport néo-zélandais, est un manager sans histoires qui privilégie les vestes polaires de la marque Tesla et vit dans un appartement subventionné par le gouvernement à 10 minutes de route de la Gigafactory de Shanghai, d'après les personnes qui travaillent avec lui et ses commentaires aux médias chinois.

Lorsque Musk a envoyé un mémo au début du mois de juin pour avertir qu'il avait un "super mauvais pressentiment" concernant l'économie, Shanghai était en passe de terminer le trimestre en baisse de 36 % par rapport au trimestre précédent en raison des blocages de COVID, selon des données publiées ultérieurement.

Avec l'aide des autorités de Shanghai, Zhu a relancé les opérations en demandant à des milliers de travailleurs et de fournisseurs de rester à l'usine pendant plus de six semaines. Zhu lui-même a choisi de rester plus longtemps, dormant à l'usine comme Musk l'avait fait en 2018 lorsque Fremont avait du mal à faire monter la production, ont déclaré à Reuters deux personnes ayant connaissance des événements.

Shanghai, un complexe qui emploie quelque 20 000 travailleurs, est revenu en force au troisième trimestre, avec une production du Model Y et du Model 3 en hausse de plus de 70 % sur le trimestre.

Jusqu'en septembre, Shanghai a représenté plus de la moitié de la production de Tesla.

L'usine a excellé dans l'application d'innovations permettant de réduire les coûts et d'améliorer le fonctionnement de l'usine pour Tesla, notamment l'utilisation de machines de coulée massive pour simplifier la production.

"Les responsables de la fabrication qui ont mené cette poussée sont des choix évidents pour répandre l'évangile de la production dans les autres nouvelles usines", a déclaré Sam Fiorani, qui suit les tendances de la production chez Auto Forecast Solutions.

James Murdoch, membre du conseil d'administration de Tesla, a déclaré le mois dernier que la société avait récemment identifié un successeur potentiel à Musk, sans nommer la personne. Murdoch n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reuters n'a aucune preuve que Zhu est le candidat potentiel.

"L'attention d'Elon Musk étant actuellement attirée dans plusieurs directions, il est important de trouver quelqu'un pour aider à guider Tesla, en particulier quelqu'un qui possède le savoir-faire en matière de fabrication que possède Tom Zhu", a déclaré M. Fiorani.

Certains investisseurs sont sceptiques quant au fait que Zhu puisse à lui seul redresser la situation : "En Amérique, faire des affaires est très, très différent de gérer une usine en Chine", a déclaré Ross Gerber, un investisseur de Tesla et PDG de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management sur les espaces Twitter mardi. "Je pense donc qu'Elon doit être à Tesla".