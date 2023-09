WIESBADEN (dpa-AFX) - L'Allemagne compte de plus en plus de voitures, malgré tous les efforts pour changer la donne en matière de transports. L'Office fédéral des statistiques a recensé le chiffre record de 583 voitures pour 1000 habitants en 2022. Au cours des dix dernières années, la densité des voitures a constamment augmenté, a annoncé mardi l'autorité de Wiesbaden - seule exception : Berlin. Alors qu'en 2012, on comptait encore 342 voitures pour 1000 habitants dans la capitale allemande, ce chiffre est passé à 338 l'année dernière.

A la date de référence du 1er janvier 2023, 48,8 millions de voitures particulières étaient immatriculées dans le pays selon les chiffres de l'Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur, soit un nombre jamais atteint auparavant. Selon les calculs, plus des trois quarts (78 %) des ménages privés possédaient au moins une voiture l'année dernière. La tendance est à la deuxième ou troisième voiture : la part des ménages possédant deux voitures est passée de 24,5 à 27 pour cent au cours de la période de dix ans, la part des ménages possédant trois voitures ou plus est passée de 4,1 à 6,2 pour cent.

En 2022, c'est en Sarre que la densité de voitures est la plus élevée (660 voitures pour 1000 habitants). Suivent la Rhénanie-Palatinat (634) et la Bavière (625). La densité la plus faible se trouvait dans les villes-États de Berlin (338), Hambourg (439) et Brême (443).

En comparaison avec les 27 pays de l'UE, l'Allemagne se situe, comme l'année précédente, à la 8e place en termes de densité de voitures. La Pologne (687), le Luxembourg (681) et l'Italie (675) comptent le plus grand nombre de voitures par rapport au nombre d'habitants au tournant de l'année 2021/2022. La densité de voitures la plus faible est observée en Roumanie (400). Dans tous les pays de l'UE, la densité de voitures a augmenté au cours des dix dernières années /ben/DP/zb.