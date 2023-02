Umwelthilfe : un jugement de principe sur les fenêtres thermiques antipollution bientôt réaliste

BERLIN (dpa-AFX) - L'association allemande de défense de l'environnement (DUH) s'attend à ce que la décision du tribunal administratif de Schleswig sur un modèle de VW soit bientôt suivie d'une décision de principe sur les dispositifs d'invalidation thermique très controversés dans les voitures diesel. "Si l'Office fédéral de la circulation automobile (KBA) regarde cela, il devrait en fait vouloir une décision rapide - celle-ci devrait alors être disponible dans un délai d'un an", a déclaré jeudi à Berlin Remo Klinger, avocat de la DUH et spécialiste du droit administratif. Pour la partie adverse, un appel direct devant la Cour administrative fédérale serait autorisé. Nous pensons que même dans le cas d'une procédure normale devant le tribunal administratif supérieur, les estimations des juges du Schleswig-Holstein devraient également s'appliquer aux constructeurs automobiles autres que Volkswagen.

Dans sa plainte contre le KBA, l'organisation environnementale a obtenu gain de cause lundi, mais le jugement de Schleswig n'est pas encore définitif. Il s'agit de l'accusation selon laquelle l'autorité de Flensburg a autorisé une technique non autorisée dans les voitures diesel, avec laquelle la purification réelle des gaz d'échappement a été considérablement réduite ou même suspendue - comme la DUH le suppose, avec l'intention frauduleuse des constructeurs automobiles, de sorte que les programmes auraient dû être supprimés. Les soi-disant fenêtres thermiques ont également été un point de désaccord central entre le lobby automobile et les associations environnementales après la révélation du scandale des moteurs diesel de VW en 2015.

Volkswagen était partie prenante au procès. Renoncer aux fenêtres thermiques aurait entraîné des risques pour la sécurité, selon l'argument de Wolfsburg : "Cette évaluation a également toujours été partagée et confirmée par le KBA en tant qu'autorité de surveillance du marché et d'approbation". L'industrie automobile justifie son utilisation par le fait qu'une épuration des gaz d'échappement partiellement réduite est nécessaire pour protéger les pièces du moteur et du catalyseur.

Le responsable fédéral de la DUH, Jürgen Resch, a déclaré qu'il avait entre-temps pris contact avec le ministre des Transports Volker Wissing (FDP) afin d'avoir des entretiens individuels sur ce sujet critique. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse./jap/DP/nas